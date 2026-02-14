スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。銀メダルのスコッティ・ジェームズ（豪州）は表彰式後のフォトセッションから姿を消したが、向かった先に日本人ファンから感動の声が上がっている。

それは泣き崩れる4位・平野流佳（INPEX）のもとだった。戸塚と山田が国旗を背負い、メダルをもってカメラの前に立つのをよそに、ジェームズは平野のそばで膝をついて背中をさすり、何度も励ますように声をかけた。ジェームズも会心のランを披露しながら金メダルに届かなかった悔しさはあるはず。国境を越えたボーダー同士のスポーツマンシップだった。

X上ではこの場面が拡散され、反響を呼んでいる。

「スコッティ選手の優しさに泣けてきました」

「自分も悔しいだろうに…」

「ええええん知らなかった」

「スコッティいい男。かっこよすぎ！」

「流佳に寄り添ってくれてたなんて…！！！！本当に紳士だアナタは…」

「ここにもドラマがある…」

「スポーツって、ライバルって素敵」

「日本の撮影が長すぎて待ちきれずどこかへ行ったのかと思ってましたー」

「スコッティの事を態度悪いって言った奴らマジでこれ見てくれ」

表彰式で君が代が流れた際は日本人2人に合わせ、脱帽して敬意を示したジェームズ。競技後は自分への採点の不満は示さず、「彼らを国として、そしてライダーとしてただただ尊敬している」と話していた。



（THE ANSWER編集部）