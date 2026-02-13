森香澄、意外なDMの主に戸惑い…“どこからがDMナンパか？”で持論

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

2月12日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして吉村崇（平成ノブシコブシ）、森香澄、山添寛（相席スタート）が出演した。

SNSのDMを通じたアプローチについて、“どこからがナンパか”で森は戸惑ったことがあるという。

【映像】森香澄が「一番気になる」DMとは？

番組内ドラマ「あざと連ドラ」では、売り出し中の若手イケメン俳優とInstagramのDMをきっかけに仲を深めた女性が描かれた。

スタジオで山里が「DMナンパ、森さんはある？」と森に話を振ると、森の両隣の吉村と山添から「あるでしょ」「絶対あるよ。著名人から」と畳みかけるようなツッコミが。これには森も「逃げ場ない」と笑い出してしまった。

「共演した方から『今日はありがとうございました』というDMはあるじゃないですか」と切り出した森は、「それはナンパとは言わないと思うんですけど」と除外。

そこで“どこからがDMナンパか？”という話題になり、森は「私が一番気になるのは、私がスタジオ出演していて、VTRに出ていた方から…」と、微妙な距離感の相手からDMが来たことがあることを明かした。

これには山添が「おもろ！」と大喜び。鈴木からも「リアルだな！」と声が上がる。

森は「（VTRのみの出演者から）『コメントしてくださって嬉しかったです』みたいなのは、これは共演かなあ？って」と困った様子で笑っていた。