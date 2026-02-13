Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ガチレビュー】オリヤンのリピ確アイテムを大開封！』の動画を投稿。購入したコスメなどを紹介し、使用感なども語ってくれていました！

【関連記事】Matt「乾燥肌さんにはこれ」持ち歩きもおすすめ！愛用の保湿ミスト

■ヘアミスト

動画内に登場したのはこちら！

UNOVE/ウォーター エッセンス ミスト200ml 税込2,399円（編集部調べ）

タンパク質をぎっしり詰めた保湿力がポイント。髪の柔らかさや乾燥のケアをしてくれる、香りにも癒されるヘアミストです！Mattさんは30mlのミニサイズも付いてくる特別版を購入。

こちらについて、Mattさんは「これ本当にいい香りで」「髪の毛の化粧水・美容液としてこれを使ってます」とコメントしながら紹介し、香りもお気に入りの様子。

使うタイミングについても、入浴後のタオルドライ後に愛用していると語ってくれました。すると、その後のオイルやヘアミルクがよく浸透すると言い「手ぐしでこうやった時にサラサラするから。すごいおすすめ」と効果を実感しているようでした！

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまな購入品を紹介！是非チェックしてみてくださいね。