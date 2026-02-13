声優兼京都弁VTuber『犬塚いちご Ichigo Inuzuka ch.』、3Dプリンター系おさんぽ電動工具ダンス料理言葉遊び高専YouTuber『ふんいきクリエイター かねちん』をご紹介します。

声優兼京都弁VTuber『犬塚いちご Ichigo Inuzuka ch.』

今週のピックアップ

『【低音ボイス/耳かき】世話焼き隣人お姉さんの関西弁指かき【バイノーラル/ASMR】』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

犬塚いちごさん：「声優兼VTuberとして活動しております、『犬塚いちご』です。声優としてのお仕事をお受けしつつ、YouTubeではASMR動画や3Dモデルを使った耳かき配信、雑談、ゲーム、企画配信などを行っています。他にもお笑い芸人さんとコラボしたり、ソーシャルゲームのCMナレーションやタレントさんへのディレクション業務、さらには声優VTuber事務所『ぴありあ』のプロデュースも手掛けています」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

犬塚いちごさん：「始めた当時は、YouTubeに音声作品があまり投稿されていない時期だったんです。そこで『無料で聴ける音声作品をYouTubeに公開したらどうかな？』と思ってアップしたのがきっかけですね。無料でアップしている人は少なくて、それまでは『歌ってみた』を置いておく場所としてのみの活用だったんですが、活用しないともったいないなと思って試しにアップしてみたら、想像以上に視聴されて『じゃあ他にも作ってみよう』と続けているうちに、今に至ります」

――おすすめの動画は何ですか？

犬塚いちごさん：「おすすめは『世話焼き隣人お姉さんの関西弁指かき』というタイトルの動画です。私が京都出身なので関西弁作品を作ったんですけど、ただの関西弁作品ではなく、聴き手を少年呼びしたりとか、低音系のキャラクターにしてみたりとかどちらかというと、属性が盛り盛りの作品になってるんじゃないかなと思ってます。コメントで結構褒めてくださってた方がいるんですけど、関西弁といっても違和感のない、地元の人間が喋ってるような自然な関西弁にしてるのがポイントだと自分の中では思ってます。

一番大変だったのは、関西弁を自然に言うことで、やっぱり演技すると思うと訛りは難しいですね。わざとらしさが出ちゃうのがすごい嫌で、めちゃくちゃ録り直しまくって『これ、地元の人間言わないわ』や『訛りだけど、なんか違う』とか『自分は京都出身ではあるけども、本当にその関西弁ってあってるの？』などだんだん不安になってきて、とにかく調べまくってましたね。本当に演技するとなると、演技っぽくなってしまう感じがして、方言系を避けたくなるところはあります」

【低音ボイス/耳かき】世話焼き隣人お姉さんの関西弁指かき【バイノーラル/ASMR】

https://youtu.be/GVZHD_9y_cQ?si=_BSL9We0xSukfpl9



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

犬塚いちごさん：「毎週1本、音声作品をアップしています。『今日は眠れないな』という夜は、YouTubeで好きな属性と一緒に『犬塚いちご』と検索してみてください。きっとあなたにぴったりの動画が出てきます。イラストもシナリオもすべて書き下ろしで、細部までこだわって作っているので、ぜひ楽しんでください！」

日頃のストレスで疲れている方には特におすすめの動画や配信が満載です。この機会にぜひ、『犬塚いちご』さんのチャンネルで癒やしのひとときを過ごしてみてください！

YouTubeチャンネル『犬塚いちご Ichigo Inuzuka ch.』

https://www.youtube.com/@inuzuka15

Xのアカウント『犬塚いちご🐶🍓声優』

https://x.com/shiba_15_

3Dプリンター系おさんぽ電動工具ダンス料理言葉遊び高専YouTuber『ふんいきクリエイター かねちん』

今週のピックアップ

『疲れてるときに見る動画 Part2 #shorts』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

かねちんさん：「『ふんいきクリエイター かねちん』という名前で動画をいくつか出しています。基本的には3Dプリンターを使って、ものづくりや検証系の動画を作っています。時々しょうもないようなネタっぽい動画を出したりもしていて、だいたいその2軸でバラバラと動画を出しているような形ですね」

――YouTubeでのご活動をはじめたきっかけは何ですか？

かねちんさん：「ずっと前から自分のアイデアを表現してどこかに出してみたいという気持ちはあったんです。ちょうど当時、今も働いている会社の方針で『社員それぞれがみんな好きなことをやって伸ばしていこう』みたいな変わった方針になったことがあって、その時に『じゃあ僕ちょっとYouTubeやってみます』って言って始めたのがきっかけです」

――おすすめの動画は何ですか？

かねちんさん：「個人的にはやっぱり『疲れてるときに見る動画』のシリーズが好きなんですけど、その中でもPart2ですね。初めてバズった動画にです。簡単に言うと、ひらがな4文字が置いてあって、コップに水を注いだだけなんですけど、それだけでたくさんの『いいね』がもらえて、『癒されました』みたいなコメントが来たりとかして、人生が変わるぐらいのことが起きること自体が面白いなと思っています。自分の中でいろいろアイデアがあるけど勇気が出なくてまだやれてない人とか、くすぶってる人とかが、こういう動画を見て『こんなしょうもないことでもいいんだ』って思ってもらえればと思います。悪い言い方をすると僕を踏み台にして、もっと自分のことを表現しやすい世の中になったらいいなと思って、ああいう動画も出してるっていう感じです。そういうマインド、心持ちになってくれたらいいなという意味合いも込めておすすめです」

疲れてるときに見る動画 Part2 #shorts

https://youtube.com/shorts/HEDbRi3Xi9g?si=DXaTTfGj6rvbZlnj



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

かねちんさん：「僕の動画を見るときは、結構リラックスした気持ちで、心が穏やかになるような感じで見てほしいなと思っています。逆に、自分の中で何かやりたいなって思ってることがあるような人は、僕の動画を見てちょっと勇気づけられて、挑戦のハードルが下がってくれたらいいなと思ってますので、そういう気持ちで見てくれたら嬉しいです」

かねちんさんらしいアイデアの詰まった動画の数々をこの機会にぜひご覧ください！

YouTubeチャンネル『ふんいきクリエイター かねちん』

https://www.youtube.com/@huniki_kanetin

Xのアカウント『ふんいきクリエイター かねちん』

https://x.com/huniki_kanetin

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島