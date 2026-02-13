ねお（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/13】動画クリエイターのねおが2月12日、自身のInstagramを更新。黒のワンピース姿を公開し、話題となっている。

【写真】24歳美女インフルエンサー「大きなリボンが似合ってる」抜群スタイル輝くミニワンピ姿

◆ねお、黒のミニワンピースで美脚披露


ねおは「ワタナベお笑いNo.1決定戦2026 アシスタントMCさせて頂きました！」とつづり、オフショットを公開。白い襟と大きな白いリボンが特徴的な黒のミニワンピースと白いソックスがチラ見えする黒いブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。

◆ねおの投稿に反響


この投稿に「スタイル最高」「可愛い姿」「大きなリボンが似合ってる」「モノクロ素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】