美人インフルエンサー、美脚際立つミニワンピース姿披露「スタイル最高」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】動画クリエイターのねおが2月12日、自身のInstagramを更新。黒のワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】24歳美女インフルエンサー「大きなリボンが似合ってる」抜群スタイル輝くミニワンピ姿
ねおは「ワタナベお笑いNo.1決定戦2026 アシスタントMCさせて頂きました！」とつづり、オフショットを公開。白い襟と大きな白いリボンが特徴的な黒のミニワンピースと白いソックスがチラ見えする黒いブーツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「スタイル最高」「可愛い姿」「大きなリボンが似合ってる」「モノクロ素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ねお、黒のミニワンピースで美脚披露
◆ねおの投稿に反響
