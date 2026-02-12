トースターでほぼ焼きチョコ！バレンタインに「ザクザクブラウニー」
Xフォロワー数72万人超（2026年2月時点）を誇る「ぼく」さんは、地元の菓子業界で4年半の修業を積んだ後、上京してアニメ会社のアニメーターとして就職。その後、SNSで公開したレシピイラストが注目を集め、イラスト料理研究家として活躍しています。ぼくさんが紹介するのは、初心者でも簡単で再現性が高い絶品おやつのレシピ。手順は少なく、オーブン不要、さらに家にある道具だけで作れるため、初心者でも気軽にトライできます。
※本記事はぼく著の書籍『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』から一部抜粋・編集しました。
■ほぼ焼きチョコな「ザクザクブラウニー」
一度食べたら忘れられなくなる！食感が楽しいブラウニーです。
【材料】（2〜3人分）
・ビター板チョコ… 3枚（150g）
・バター…20g
Ａ・卵…1個
・砂糖… 大さじ1
Ｂ・薄力粉…20g
・コーンスターチ…20g
・チョコチップ…100g
【使用道具】
泡立て器
ゴムベラ
ボウル
フライパン
（1）ビター板チョコ3枚（150g）を細かく刻んだら、バター20gを加えて湯煎で溶かす
（2）ボウルにAを混ぜたら、（1）の溶かしたチョコレートを少しずつ加え混ぜる。そこにBも加え混ぜる
（3）クッキングシートの上にのせ、厚さ2cmの四角形に整え、トースターで30〜40分焼く。焦げてきたらアルミホイルをかぶせる
※トースターで焼く→オーブンに変更可能です。様子を見ながら180度で同じ時間焼いてください
（4）十分に冷めたら、包丁で押すように端を4辺切り落とし、食べやすいサイズにカットする
◆ポイント
生地の下に敷くクッキングシートは焦げやすいので余白部分はカットしてね（アルミホイルをかぶせたときにすっぽりかぶるくらいが理想）
著＝ぼく／『多幸感で満たされる〜！ぼく流 禁断のスイーツ』