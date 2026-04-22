【USJ夏夜イベント2026】「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト」スプラッシュショーや食べ歩きで縁日気分
【女子旅プレス＝2026/04/22】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、夏の夜を楽しむ新サマー・エンターテイメント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」を、2026年7月1日（水）〜8月26日（水）まで開催する。
【写真】「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト」主なコンテンツ
暑さがやわらぐ夏の夜、25周年を迎えたパークは、カラフルなネオンがまぶしい“夜祭り”に一変。「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト」は、ネオン輝く空間で水や泡を浴びるDJショー、ストリートでのパフォーマンス、光る屋台フードなど、まるで“縁日”を彩る屋台のようにパーク中が賑わう、夜限定のお祭りエンターテイメントだ。なおイベント期間中はパークの営業時間を21:00まで延長する（※除外日や運営時間が異なる日あり）。
メインステージのグラマシーパークでは、新ナイト・ショー「NO LIMIT！ グロウアップ Oh！マツリ」を1日2回開催。DJ tofubeatsのスタイリッシュなサウンドに乗せ、浴衣姿のセサミストリートの仲間たちやマイメロディ＆クロミ、ウッディー＆ウィニー・ウッドペッカー、そしてエンターテイナーらと全力ダンスを楽しむ。おなじみの夏ソングからオリジナルナンバーが流れる中、大量の水と泡が豪快に降り注ぎ、全員がびしょ濡れになって騒げる目玉イベントだ。
歩くだけで巻き込まれるストリート・ショーも夜限定で登場。メルズ・ステージでの「ミニオン BOO-YA ブロックパーティ」では、DJスチュアートの80年代エレクトロ・ポップスでフィーバー。その他にも、ハローキティのネオングリーティング、BMXやダブルダッチのアクロバット、シャボン玉が舞い上がるファンタジーショーなど、4つのストリート・ショーが各所で開催される「グロウアップ ストリートパフォーマンス」も行われ、写真撮影やダンスを思いのままに楽しめる。
ニューヨーク・エリアの「ユニバーサル・マーケット」にはネオン提灯が輝き、光るドリンクやチョコバナナイメージのチュリトスなど、お祭り感満載の食べ歩きグルメが登場。カーニバルゲームの景品にも、夜のパークで映えるネオンカラーのぬいぐるみが用意され、縁日の雰囲気をさらに盛り上げる。
1日の締めくくりには、ラグーン沿いで花火（パイロ）と音楽による「サマー・グロウ・モーメント」が開催される（毎日開催ではない、一部限定日のみ20:55〜21:00）。色とりどりの光が夏の夜空を彩る感動的な夏夜のフィナーレを堪能できる。
さらに、ワンシーズン限定で15:00以降のパークに何度でも入場可能な「サマー・シーズン・パス」（大人14,500円、子ども（4〜11歳）9,900円）や、17:00から涼しく楽しめる「ナイト・パス」（大人・子ども共通5,300円〜）が販売される。また、特別鑑賞エリア入場券やフード、対象アトラクションのエクスプレス・パスが付いた「夏祭り満喫セット」（大人・ 子ども共通5,650円）など、効率よくイベントを満喫したいゲストに最適なプランも提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年7月1日（水）〜8月26日（水）
※2026年8月21日（金）のイベント開催はなし
開催時間：18:30〜21:00
※2026年7月3日（金）および8月22日（土）は20時までの開催
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◆開業25周年のユニバ、夏の夜を“お祭り騒ぎ”に一新
暑さがやわらぐ夏の夜、25周年を迎えたパークは、カラフルなネオンがまぶしい“夜祭り”に一変。「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト」は、ネオン輝く空間で水や泡を浴びるDJショー、ストリートでのパフォーマンス、光る屋台フードなど、まるで“縁日”を彩る屋台のようにパーク中が賑わう、夜限定のお祭りエンターテイメントだ。なおイベント期間中はパークの営業時間を21:00まで延長する（※除外日や運営時間が異なる日あり）。
◆びしょ濡れ必至、熱狂のナイト・ショー
メインステージのグラマシーパークでは、新ナイト・ショー「NO LIMIT！ グロウアップ Oh！マツリ」を1日2回開催。DJ tofubeatsのスタイリッシュなサウンドに乗せ、浴衣姿のセサミストリートの仲間たちやマイメロディ＆クロミ、ウッディー＆ウィニー・ウッドペッカー、そしてエンターテイナーらと全力ダンスを楽しむ。おなじみの夏ソングからオリジナルナンバーが流れる中、大量の水と泡が豪快に降り注ぎ、全員がびしょ濡れになって騒げる目玉イベントだ。
◆パーク中に広がるストリート・パフォーマンス
歩くだけで巻き込まれるストリート・ショーも夜限定で登場。メルズ・ステージでの「ミニオン BOO-YA ブロックパーティ」では、DJスチュアートの80年代エレクトロ・ポップスでフィーバー。その他にも、ハローキティのネオングリーティング、BMXやダブルダッチのアクロバット、シャボン玉が舞い上がるファンタジーショーなど、4つのストリート・ショーが各所で開催される「グロウアップ ストリートパフォーマンス」も行われ、写真撮影やダンスを思いのままに楽しめる。
◆縁日気分を味わえる限定フード＆ゲーム
ニューヨーク・エリアの「ユニバーサル・マーケット」にはネオン提灯が輝き、光るドリンクやチョコバナナイメージのチュリトスなど、お祭り感満載の食べ歩きグルメが登場。カーニバルゲームの景品にも、夜のパークで映えるネオンカラーのぬいぐるみが用意され、縁日の雰囲気をさらに盛り上げる。
◆見られたらラッキー、一部日程のみ夜空を彩る花火「サマー・グロウ・モーメント」
1日の締めくくりには、ラグーン沿いで花火（パイロ）と音楽による「サマー・グロウ・モーメント」が開催される（毎日開催ではない、一部限定日のみ20:55〜21:00）。色とりどりの光が夏の夜空を彩る感動的な夏夜のフィナーレを堪能できる。
◆夏夜のパークを遊び尽くすための限定チケット
さらに、ワンシーズン限定で15:00以降のパークに何度でも入場可能な「サマー・シーズン・パス」（大人14,500円、子ども（4〜11歳）9,900円）や、17:00から涼しく楽しめる「ナイト・パス」（大人・子ども共通5,300円〜）が販売される。また、特別鑑賞エリア入場券やフード、対象アトラクションのエクスプレス・パスが付いた「夏祭り満喫セット」（大人・ 子ども共通5,650円）など、効率よくイベントを満喫したいゲストに最適なプランも提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜
開催期間：2026年7月1日（水）〜8月26日（水）
※2026年8月21日（金）のイベント開催はなし
開催時間：18:30〜21:00
※2026年7月3日（金）および8月22日（土）は20時までの開催
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