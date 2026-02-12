TWICEダヒョン、足首骨折で活動休止 北米ツアー不参加へ「当面治療と回復に専念」
【モデルプレス＝2026/02/12】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のDAHYUN（ダヒョン）が、足首骨折のため当面の間活動を休止することが分かった。公式SNSを通じて発表された。
【写真】足首骨折のK-POPトップアイドル、美脚スラリのミニ丈衣装
所属事務所は「TWICE ダヒョンの健康状態と今後のスケジュールに関するお知らせ」として文書を掲載。「ダヒョンは北米ツアーの初期段階において足首に違和感を覚え、アメリカ滞在中も治療を続けていました。帰国後、再度検査を受けた結果、骨折と診断されました。医師の診断に基づき、治療を継続し、十分な休息を取るよう指示されています」と、ダヒョンが足首を骨折していたことを報告した。
続けて「歩行、ジャンプ、振り付けといったパフォーマンスは怪我をした部位に大きな負担をかけるため、パフォーマンスの継続は回復を妨げる可能性があります」とし、「アーティスト、会社、医療関係者が慎重に協議した結果、アーティストの健康を第一に考慮した結果、2月13日から3月7日まで予定されていた北米ツアーには参加しないことが決定しました」と発表。「ダヒョンは当面治療と回復に専念し、元気な姿でファンの皆様のもとへ戻ってくることを楽しみにしております。今後のスケジュールへの参加については、ダヒョン本人および医療関係者と協議の上、回復状況を注意深く観察した上で決定いたします」と伝えた。
また「このような決定はダヒョンの回復を最優先に考慮したもので、驚かれたファンの皆様には心よりお詫び申し上げますとともに、ご理解をお願いいたします」とファンへ説明。「いつも変わらぬ愛と温かい応援をありがとうございます」と結んでいる。
TWICEは、2025年7月から開催したワールドツアー「THIS IS FOR」のPART2として、北米各地で公演中。2月には、13日にワシントンD.C.、18日と20日にニューヨーク・ベルモントパーク、24日にペンシルベニア・フィラデルフィア、27日にジョージア・アトランタ、3月には、3日にカナダ・モントリオール、6日にカナダ・ハミルトン、21日に台北、27日にフロリダ・オーランド、31日にノースカロライナ・シャーロットでのライブが控えている。また、ヨーロッパ7都市でもツアーが展開され、4月には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で追加公演が行われる予定だ。（modelpress編集部）
ダヒョン、足首骨折で当面の間活動休止
TWICE、ワールドツアー追加公演開催中
