「不当な行為」「優先権を無視した」金メダル候補の夢を阻んだ中国選手の進路妨害に蘭メディアも憤り【冬季五輪】

ベンネマルスは「もう……全部が台無しだ」と嘆いた(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪、スピードスケート種目で、世界王者が思わぬ形によりメダル争いから“脱落”した。

現地時間2月11日に行われた男子1000m第11組でオランダのユップ・ベンネマルスが、中国の廉子文とクロッシングゾーンで接触。廉が進路を妨害したとして失格処分が下されている。ベンネマルスは救済措置として、最後に単独で再レースを行ったものの、メダル圏内に届かなかった。

【関連記事】「涙すら出ない」“異例”の規則破りにオランダの最強王者が怒り 妨害した中国選手の謝罪も受け入れず「何の解決にもならないでしょ！」【冬季五輪】

金メダル候補にも挙げられていたベンネマルスは、ラスト1周のバックストレートで廉と入れ替わる際に交錯しバランスを崩しかけ、大きくタイムロス。アウト側にいたベンネマルスが優先だったが、廉は進路を譲らなかった。この滑走を終えた直後、ベンネマルスが激高し、険しい表情で廉に詰め寄る場面も見られた。

わずかな休息の後、ベンネマルスは再度スタートラインに立つこととなり、大声援が送られた中で必死の滑りを繰り広げたものの、疲労の影響もあり1度目のタイムも超えられず、5位という結果に終わった。

ベンネマルスの母国、オランダの現地メディアもこのアクシデントを大きく報じており、スポーツサイト『sportnieuws.nl』では、「対戦相手の不当な行為によって、メダルを目前で逃すことになった」「ベンネマルスはアウトコースを滑走しており、優先権を持っていた。しかし、廉はそれを無視した」と訴えている。