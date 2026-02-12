この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

現役バンドマンが明かす音楽業界の裏側「実は表方より稼げる」のカラクリと金持ちになるための構造

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「juJoe」のギターボーカルで作詞作曲家の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「音楽業界の裏方でも金持ちになれる？スタッフで年収1000万を作る方法」と題した動画を公開。アーティストを支える裏方スタッフがお金持ちになるための具体的な方法について、資本主義の原則を交えながら解説した。



動画で平井氏は、まずアーティスト（表方）と裏方スタッフの収入構造の違いを指摘する。新人バンドが事務所から受け取る給料が、4人組で年間120万円（一人当たり月収2.5万円）という厳しい現実を例に挙げ、「（レコード会社の）サラリーマンをやりましょうねっていう方が、普通にバンドマンがそういった事務所に所属しますってなった時より全然金持ち」と、安定した収入を得る裏方の優位性を語った。



しかし、本当の意味で「金持ち」になるには、単なる労働者ではなく、自ら事業を立ち上げる必要があると主張。「元手を出した人はリターンを受け取る権利がありますよっていうのが、この資本主義の原理原則」と述べ、リスクを取って投資する側に回ることの重要性を説いた。



具体例として、ライブハウスのブッキングマネージャーが独立し、自身のコネクションを活かしてイベントを主催するケースを挙げる。数々のライブに通い詰めてアーティストとの信頼関係を築き、イベントを成功させることで、一夜にして莫大な利益を生み出すことが可能だという。平井氏は、こうした成功例に共通するのは「一枚噛める場所にいること」だと分析。日頃から現場に足を運び、人脈を築く地道な活動が、事業を立ち上げる際の大きな武器になるとした。



最後に平井氏は、才能や特殊なスキルがなくても、資本主義の仕組みを理解し、情熱を持って行動すれば裏方でもお金持ちになれると結論付けた。音楽業界で成功を夢見る人々に対し、ただ雇用されるだけでなく、自らビジネスを創出する視点を持つことの重要性を訴えかけた。