【泰 梨沙子】警察が現地に捜査員を派遣…！タイ・ラオス国境で「児童買春ツアー」を行う「日本人」の表向きの顔

「海外での児童買春は日本の恥。逮捕は抑止力になる。なんとかしたい」

2025年12月末、筆者は東京・霞が関にある警視庁に呼ばれ、ラオスでの児童買春に関する情報提供を求められていた。対応したのは、少年育成課の担当者で、海外での児童買春問題に長年携わるエキスパート。２時間ほどの協議の終盤、担当者が冒頭の決意を明らかにしたのだった。

デスクには分厚い捜査ファイルが置かれ、覗き見えた資料の中には、悪名高い児童買春ブログの記録などが多数残されていた。さらに、ラオスやタイで児童買春をアテンドしていた疑いのある日本人の名前も担当者の口から出てきた。

筆者は過去10年、東南アジアに関する記事を書いてきたが、振り返るとラオスでの児童買春はほとんど野放しにされていたといっても過言ではない。個人的に日本の警察は気にも留めていないのだろうと思っていたが、想像以上に警察は実態を把握していたのだ。

警視庁での協議から約1ヵ月後、冒頭の決意表明を裏切らない出来事が起きた。ラオスでの児童買春を示唆するブログを不正に開設した疑いで、大阪府河内長野市の紀田浩容疑者（61歳）が逮捕されたのだ。

ブログ名は「ラオスの帝王ラオジー」。ラオジーを名乗る人物のSNSには、10歳前後の少女がタオルを体に巻いた状態でうつむく姿や、児童買春をほのめかす投稿が数多く載せられ、2023年にネットで大炎上していた。

各種報道によれば、当時ブログがSNSで拡散され、匿名通報が相次いだことで警察が捜査に乗り出したという。実はこの紀田容疑者、ラオス在住の邦人らの間では「ラオジーなのではないか？」と、まことしやかに囁かれていた。

紀田容疑者を知る人物は、「紀田とラオジーのSNSへの投稿を見比べると、食べ物や服装の趣味が似ていました。本人が周囲に、『動画は儲かる』とも話していたんです」と語る。

さらに、紀田氏の素性についてこう述べる。

「普段はおとなしかったですが、酒癖の悪さで有名でした。夜中にどんちゃん騒ぎをして、紀田が住むアパートの関係者から勤め先の会社に苦情が入ったこともあったそうです」

警察が現地で捜査へ

憂慮すべきは、紀田容疑者の罪状だ。あくまでもブログの作成の際、虚偽情報でサーバーを契約したことが罪に問われており、児童買春の罪では立件されていない。海外での児童買春は、被害児童の特定が困難なため、取り締まりがしにくいという課題が長年残っている。

一方で警察は、今後、被害者特定のための捜査を継続する方針だ。2月にはラオスへ捜査員を送っており、ラオス警察に被害少女の特定に向けて協力を求めているという。

さらにこのラオスへの捜査員派遣では、別の児童買春絡みの捜査も行われていたとみられる。特に隣国のタイには、ラオスへの児童買春ツアーをあっ旋している日本人事業者が複数いるとの情報があるのだ。内情を知る関係者は語る。

「表向きは普通の観光業者が、タイとラオスの国境で児童買春ツアーを行っています。公にはせず口コミで集客しているようです。警察は既にそうした日本人の業者を複数把握しており、タイ警察と協力して捜査を進めています」

昨年にはタイ在住の日本人実業家が、過去にラオスで児童買春をあっ旋していたとみられる投稿をSNSにしていたことが明らかになり、ネットで非難が相次いだ。SNSでは「アテンドはプレイ内容まで交渉します」「NN（避妊をしない性行為）希望の方はサポートもします」と宣伝。さらに、「今後は公にしないで有料な場所作って、メンバーで情報共有していこうと思います」といった投稿もあり、有料で児童買春のあっ旋をしていた疑いがもたれている。

2月に入っては、ラオスでの児童買春絡みでもう一つ大きな動きがあった。ラオスで少女らを買春し、わいせつ行為を繰り返し盗撮したとして、愛知県清須市の無職・宇治和彦被告（66歳）に懲役3年執行猶予4年の判決が下されたのだ。

続く後編記事『定年退職後にラオスで少女買春・盗撮を繰り返した男に有罪判決…！裁判で明かされた「買春日記」のおぞましき内容』で詳報する。

