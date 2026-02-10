2024年11月3日の記事を編集して再掲載しています。

顧客の声はビジネスチャンス。

前輪交換とモバイルバッテリー装着で、eバイク化が簡単な｢Swytch Kit｣。どんな自転車も電アシ化できる、おもしろい発明でした。

6倍の距離が走れるように

前作を入手した世界中のユーザーたちの声が届いた末に生み出されたのは、大容量バッテリーの「MAX+」。

新型はバッテリー容量が3倍に増え、航続距離が6倍の48〜64 kmに伸びました。

またUSB-Cポートを搭載し、スマホなど外部ガジェットへの充電が可能に。パックの外周が光って前照灯としても使えるようになりました。

さらにハブモーター搭載の後輪も開発したことで、それだとペダルに取り付けるセンサーが不要になります。

国に合わせて最高時速設定

最高時速は20マイル（約32km）と日本では走れませんが、出荷する国に合わせて15.5マイル（約24.9km）に設定されるようです。

Image: Swytch

セットで約11万円

価格はバッテリーパックとマウント、モーター付きの前輪、ペダルセンサー、充電器、LEDディスプレイと盛り沢山のセットで669ドル（約10万7200円）となっています。後輪を選ぶとセンサーが不要ですけどね。

もうひとつ上のモデル「MAX++」だと72〜97 kmが走れます。今の自転車を買い替える気はないが、電動アシスト化はしたいと思う方はこういうキットが気になりますね。

Source: YouTube, Instagram, Swytch (1, 2) via NEW ATLAS