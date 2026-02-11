大阪駅直結「KITTE大阪」で味わうお肉好きにはたまらない！USDA認定の極上の熟成肉のステーキ

大阪駅直結駅チカの立地、日本各地の食文化や地域の銘品が揃うKITTE大阪5階、2006年マンハッタンに創業した「ベンジャミンステーキハウス」。専用熟成庫で長期熟成された、USDA認定のPRIME BEEFのみを使用したステーキを、最高の状態でお客様へ提供する、ニューヨークの名門ステーキハウスです。

ベンジャミンステーキハウス KITTE大阪店

大きなエントランスすぐには、シックなバーカウンターがお出迎え。案内された広々としたフロアは開放感が溢れており、何名まででも入れてしまいそうなテーブル席や、半個室になったお席があります。

シーフードプラッター

冷たい氷の上には新鮮な魚介類が華やかに盛り付けられており、テーブルに運ばれてきた瞬間から気持ちが躍ります。岩手県産の牡蠣、渡り蟹のほぐし身、帆立の貝柱、シュリンプカクテル、ロブスターカクテル、シャンパンと一緒に乾杯♪

USDA ポーターハウスステーキ

自社熟成庫で最低28日間以上熟成長期ドライエイジング（熟成）させた、最高品質の「プライム」ビーフを使用。お皿の上にはこんがりと焼けたお肉、目の前で高温に熱したお皿で焼き上げるパフォーマンスは必見！

お肉の香ばしい香りが立ちこめ、すごい！と声を出さずにいられませんでした。

シェアしていただけるステーキは、シンプルにお塩・胡椒でいただきます。表面はカリッと香ばしく噛むと口一杯にジューシーで濃厚な旨味がひろがりお肉の旨みをダイレクトに味わえます。

ベンジャミンサラダ

フレッシュなお野菜とスライスしたりんご、シャキシャキとした新鮮なお野菜とりんごの優しい甘さが酸味と一緒にスッキリとした味わいに変化。お料理の始まりから、お料理の間にも一緒にいただくことにより、お野菜とお肉の良さを引き立ててくれます。

グリーンアスパラガス ソテー・ベンジャミンホームフライ

豪華なステーキとテーブルを彩る”サイドディッシュ”サイズ感もアメリカン！シャキっとした歯応えのみずみずしい「グリーンアスパラガス ソテー」と、カリッとクリスピーな食感は食べ出すと止まらない「ベンジャミンホームフライ」。

人気NO1 プリフィックスコース

サラダ・スープ・メインディッシュをその日の気分で選べるのが嬉しい！ランチタイム人気NO1「プリフィックスコース」。

ゴルゴンゾーラチーズの風味が癖になる味わいの「ウェッジサラダ」、ロブスターの旨み濃厚な「ロブスタービスク」。

USDA プライムフィレミニョン

しっとりとした柔らかい「USDA プライムフィレミニョン」。噛めば噛むほどに、上品な甘さと芳醇な味わいが広がり思わず笑みが溢れます。(お一人様＋7.700円にてUSDA プライム ポーターハウスステーキに変更可能・2名様～)

ニューヨークチーズケーキ

デザートも本格的！シュワふわで、ねっとりとした食感、クリームチーズのまろやかな味わいと酸味の「ニューヨークチーズケーキ」。

アイリッシュ・コーヒー

メニューにあると必ずオーダーする「アイリッシュ・コーヒー」。アイリッシュウイスキーの馥郁とした香りと生クリームの味わいのコントラスト、アイルランド発祥の温かいカクテルは一口また一口と飲むごとに、優雅な気持ちになります。

「チョコレートファッジサンデー」や「ニューヨークチーズケーキ」など、食後のティータイムのお供として、デザートの種類も豊富です。

お料理のテイクアウトが可能！

「ベンジャミンステーキハウス」ではお料理のテイクアウトが可能！ホームパーティーなどで、お料理のテイクアウトは勿論、たくさんオーダーし、シェアしたお料理を食べきれなかった場合、テイクアウト用にお持ち帰りが可能です。(一部商品を除く)

SDGs達成への取り組みに参加しながら、美味しいお料理をご自宅でもお楽しみいただけます。

大阪・梅田の一等地のラグジュアリーな空間で、USDA PRIME 認定の厳選ビーフを心ゆくまで堪能する至福のひととき。サプライズやお祝い事、ご家族での団欒など幅広いシーンにてお食事をお楽しみいただけます。

ベンジャミンステーキハウス KITTE大阪店

大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 5F

TEL 06-6440-7733

営業時間

ランチ 11:00-15:00（LAST ORDER フード/ドリンク 14:00）

ディナー 17:00-23:00（LAST ORDER フード 21:30 / ドリンク 22:00）

土曜・日曜・祝日 11:00-23:00（LAST ORDER フード 21:30 / ドリンク 22:00）