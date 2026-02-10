テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が９日に放送され、ウエストランドの井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。

この日のゲストは、出川哲朗。膨大なキャリアーを振り返った。

数々の過酷な体当たりロケで知られる出川は、仕事を断ったことがあるのかと聞かれ「俺じゃなくてマネジャーが１個だけ。俺に許可なく断ったの。後で聞いたら、アフリカに行ってくれって・最終日にアフリカの崖から海に向かってバンジージャンプをやってくれって。だいたい１００人に４人ぐらい死んじゃうらしいのよ。ロープが切れちゃって。で、それは（マネジャーが）断ったって…」と不満げに述懐。

井口が「そりゃそうでしょ！死ぬ可能性があるんだから！」と突っ込むと、出川は「いや、いや！そうだけど勝手に断るなよと！」と応じて笑わせた。

そんな出川でも断ったロケがあるといい「唯一、断った仕事。サメと最終的にはチューするっていうネタだったんだけど。肉の塊を投げて。サメに食わせて、ボートのヘリまで引っ張って。サメに食いつかせてチューをしろってやつなんだよ。もう、ギリギリまでいくんだけど、最後のくっつけることできなくて。サメは横の攻撃もあるし、このまま（正面からも）来るし」と危険すぎるロケを述懐した。

「ディレクターに初めて土下座して。『本当にごめんなさい！無理です！』って言ったら、そのディレクターが土下座返しして。『すみません！俺にも子供と奥さんがいるんです。出川さん、絶対やってください！』って。俺は、その瞬間にサメより怖いのはフリーのディレクターだ…って」と話し、井口と久保田を爆笑させていた。