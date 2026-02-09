トミー ヒルフィガーがキャデラックF1チームのファンウェア制作　ユニフォームのレプリカも

「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」が、公式ウェアパートナーを務めるキャデラック・フォーミュラ1®チーム（Cadillac F1® Team）のファンウェアコレクションを発表した。トミー ヒルフィガー表参道店と心斎橋店、および公式オンラインストアで2月26日に発売する。

【画像をもっと見る】

キャデラック・フォーミュラ1®チームは、FIAフォーミュラ1®世界選手権™に参戦するためのレーシングカーを設計、開発、製造するモータースポーツ専門チーム。アメリカとイギリスに拠点を構え、今年からFIAフォーミュラ1®世界選手権™に参戦する。

トミー ヒルフィガーとキャデラック・フォーミュラ1®チームのパートナーシップを記念した同コレクションでは、チームのスタイルをトータルで表現。シャツ（4万円）、Tシャツ（9000円）、ポロシャツ（1万6000円）、トラックジャケット（2万5000円）、フーディー（2万3000円）などをラインナップする。カラーパレットは、レッド、ホワイト、ブラックを基調とした。

このほか、レプリカアイテムも用意。チームユニフォームのデザインを踏襲した、ドライバーキャップ（9000円）や吸湿速乾性に優れた機能素材を使用したポロシャツ（1万7000円）、ジャケット（5万5000円）などを揃える。

◾️トミー ヒルフィガー：公式オンラインストア