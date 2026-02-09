88年カルガリー五輪出場、八木沼純子さんがNHK解説で登場

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は8日（日本時間9日）に最終日を迎え、日本は2大会連続の銀メダルに輝いた。この快挙を、解説者として伝えたかつての“アイドル”の変わらぬ美貌に、ファンから驚きの声が相次いだ。

NHKのスタジオ解説者として登場したのは、1988年のカルガリー五輪日本代表だった八木沼純子さん。当時は14歳だった。その後も4回にわたって全日本選手権で2位となるなど、アイドル的な人気を博した。

「お久しぶりの八木沼純子さん 少し、ふっくらしたけど、相変わらず、お美しい」

「すごく上品な雰囲気ですね」

「八木沼純子さんの年齢を感じさせない美貌ぶりにビビる朝」

「八木沼純子さん相変わらずきれいだな」

「しかし八木沼純子さんはいつまでもお若く美しくて時間止まってる？」

「八木沼純子さんはいつまでもお綺麗ね」

「ジュンジュンちょっと美しすぎやしませんか？」

また「マリニンのご両親の現役時代を語る八木沼純子氏と本田武史氏。感慨深い」と、フィギュア界の生き字引のように歴史を語る姿に驚く声もあった。



（THE ANSWER編集部）