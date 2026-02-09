この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「腎臓は一度悪化すると戻らない」は過去の話？医師が解説する「寿命を伸ばす意外な習慣」と腎機能改善の真実

YouTubeチャンネル「YouTube医療大学」が、「【テレビじゃ言えない】腎機能の悪化を食い止める最新の方法があります。【寿命を伸ばす食べ方とは？】医師解説」と題した動画を公開した。総合診療専門医の舛森医師は、腎臓病治療における「安静第一」という従来の常識を否定し、運動と適切な食事管理によって腎機能の悪化を防ぐ「腎臓リハビリテーション」の重要性を解説した。



動画ではまず、腎臓の数値が悪いと診断された60代男性の事例が紹介された。この男性は野菜や果物を極端に制限し、水を大量に飲み、腎臓への負担を懸念して運動を控えていたが、1年後にはむしろ腎機能が急速に悪化したという。舛森医師は「間違った極端な制限があなたを弱らせている可能性がある」と指摘する。 かつての医学の常識では、腎臓病患者は安静にすべきとされていた。しかし、2015年のイギリスの研究により、週3回の軽い運動を1年間継続した患者グループは、運動しなかったグループに比べて腎機能（eGFR値）の低下がほとんど見られなかったことが判明したという。さらに2022年のメタ解析では、筋力や身体機能が低下している患者の死亡リスクは約2倍になるというデータも示された。舛森医師は「腎臓を守りたいんであれば、腎臓と一緒に筋肉を守ってあげるという視点が重要」と強調し、週に150分以上、会話ができる程度の中強度の運動を推奨した。



また、食事に関しても新たな見解が示された。タンパク質制限については、腎臓病のステージが「G3a（eGFR45以上）」までの場合は、一般人と同じく体重1kgあたり約1gの摂取で問題ないという。逆に高齢者が過度に制限を行うと、筋力低下を招き健康リスクを高める恐れがあると警鐘を鳴らした。 動画の後半では、腎臓を守る生活習慣として「コーヒー」「水」「塩分」「リン」の4つが解説された。コーヒーについては「明確な害は示されていない」とし、むしろ抗酸化作用により発症リスクを下げる可能性を示唆する研究を紹介。水に関しては「2リットル飲むというのは出どころ不明の神話」とし、飲み過ぎによる心不全や低ナトリウム血症のリスクを指摘した。特に注意すべきは「無機リン」であり、吸収率の高い加工食品の添加物を避け、生鮮食品を選ぶことが推奨された。



舛森医師は、わずかな数値の改善であっても、年数が経過すれば将来の透析リスクを下げる大きな差になると結論付けた。動画では「1つでも日常生活に取り入れてみてください」と、視聴者に継続の重要性を訴えている。