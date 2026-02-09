ローソンの「盛りすぎチャレンジ」第3弾もスゴイ。チョコクリームにから揚げ、ハムも増量。2月9日・10日販売開始のお得グルメは？

ローソンで現在開催している「盛りすぎチャレンジ」。スイーツ、お弁当、お菓子など、値段はそのままで50％増量するキャンペーンです。

今回は、2月9日・10日から販売開始する、第3弾の商品をすべて紹介します。

バラエティに富んだ全9品

・盛りすぎ！大きなチョコシュー(チョコクリーム＆ホイップ)

値段はそのままに、チョコクリームとホイップクリームの量が50％増量しています。

価格は194円。発売日は2月9日の夕方ごろ。

・盛りすぎ！ふわもち生シフォン

値段はそのままに、総重量が50％増量しています。

価格は257円。発売日は2月9日夕方ごろ。

・盛りすぎ！ミートソース

値段はそのままに、麺とソースの重量が50％増量しています。

価格は697円。発売日は2月9日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・盛りすぎ！ハムサンド

値段はそのままに、ハムが50％増量します。

価格は343円。発売日は2月10日。

・盛りすぎ！和風シーチキンマヨネーズおにぎり

値段はそのままに、総重量が50％増量します。

価格は181円。発売日は2月10日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当

値段はそのままに、鶏のから揚げの個数が50％増量します。

価格は592円。発売日は2月10日。

沖縄エリアでは取り扱いがありません。また、北海道エリアでは「盛りすぎ！布袋監修 ザンギ弁当」が販売されます。

・でからあげクン 夢のMIX味 6個入

価格はそのままに、1個増量します。

価格は2月10日。販売期間は2月10日から23日まで。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・ちゃんぽん 50%増量

値段はそのままに、麺とかやくの重量が50％増量します。

価格は168円。発売日は2月10日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・ミニ歌舞伎揚 50%増量 116g

値段はそのままに、総重量が50％増量します。

価格は148円。発売日は2月10日。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

今週も、魅力的な盛りすぎグルメが盛りだくさん。いずれの商品も、無くなり次第終了です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）