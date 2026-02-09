¸µ¥¢¥¹¥È¥í¥º67ºÐ¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥½¥ó»á¤¬¥É·³»±²¼¥³¡¼¥Á¤ÎÂ©»Ò¤Ë¿ÕÂ¡Äó¶¡¡ÖÂ©»Ò¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µÍ··â¼ê¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥½¥ó»á¡Ê67¡Ë¤¬Â©»Ò¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¡¦¥½¥ó»á¡Ê34¡Ë¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¿ÕÂ¡¤òÄó¶¡¤·¤¿¡£8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥½¥ó»á¤Ï1979Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÇÀµÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢83Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨¡¦286¡¢20ËÜÎÝÂÇ¡¢79ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·µå±ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡MLBÄÌ»»15Ç¯´Ö¤Ç1387»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦264¡¢71ËÜÎÝÂÇ¡¢435ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¤Î¥¸¥ç¡¼¤Ï2010Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È5½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ156°Ì¡Ë¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¡£¤¿¤À¡¢Íâ11Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¿ÕÂ¡ÉÂ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅêÌô¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±2A¤Þ¤ÇÅþÃ£¡£°úÂà¸å¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥³¡¼¥Á¤ä´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¤Ï25Ç¯1·î¤ËÈèÏ«´¶¤äÆ¬ÄË¡¢ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤¬°²½¡£ºòµ¨¤ÏÆ©ÀÏ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»±²¼¥Ï¥¤A¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¸å¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¥É¥Ê¡¼¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢Éã¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥Ã¥¡¼¡¦¥½¥ó»á¤¬ºÇÅ¬¹ç¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿ÕÂ¡Äó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢¥¸¥ç¡¼¤Ï67ºÐ¤È¹âÎð¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¿ÕÂ¡Äó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÉã¤òº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éã¤¬¡ÖÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£Â©»Ò¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È·èÃÇ¡£°å»Õ¤ÎÀâÆÀ¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¿ÕÂ¡°Ü¿¢¤Î¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÈÂÎ¤¬´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï½Ñ¸å1Ç¯¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï´¶À÷¾É¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¡£¤½¤ì¤¬°Ü¿¢¿Õ¤ÎµñÀäÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¸¥ç¡¼¤Ïº£¸å¤âÌô¤òÉþÍÑ¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Îº£µ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡Éã¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¸å¤âÌîµå¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¡¼¤Ï¡ÖÁª¼ê»þÂå¤ÏÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤é¤ï¤ì²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¤à¤·¤íº£Æü¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤É¤¦²Ì¤¿¤¹¤«¡¢º£Æü¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£À¸¤¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤Ï²ÈÂ²¤äÁª¼ê¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¸Â¤ê½õ¤±¤¿¤¤¡£Êª»ö¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢½¸Ãæ¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢º£µ¨¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£