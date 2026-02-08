今日8日、京都市中京区にある京都地方気象台では今シーズン初の積雪となり、午前10時現在で4センチの雪が積もっています。近畿地方では、夜にかけて北部では断続的に雪が降り、中部と南部でも雪の降る所が多い見込みです。積雪がさらに増える恐れもあるため、交通障害に警戒してください。

今日8日 午後の予想降雪量

今日8日の午後も、近畿の北部では断続的に雪が降り、中部と南部でも雪の降る所があるでしょう。

北部や山沿いでは雷を伴って降り方が強まり、短時間で積雪が急増する恐れがあります。

中部と南部の平地でも、の積もる所もあるため、大雪による交通障害に警戒、注意をしてください。





雪の重みで電線が切れて、停電が発生する恐れもあります。毛布や懐中電灯を用意するなど、雪の多い地域では停電への備えも必要です。沿岸部を中心に風が強く吹き、雪と風で見通しの悪くなる所もある見込みです。強風や高波、雪と風による見通しの悪化にも警戒、注意をしてください。

今日8日 午後も気温上がらず

今日8日の最高気温は、大阪では3℃くらいなど、きのうより5℃前後低い所もあるでしょう。

日中はほとんど気温が上がらず、北部や内陸部では、昼間でも氷点下で経過する所がある見込みです。

路面の凍結に注意をしてください。

また、風が強く吹き、体感温度は数字よりも低くなるため、体調の管理にもお気をつけください。

明日9日 厳しい冷え込みに

明日は、次第に冬型の気圧配置が緩む見込みです。

近畿地方の中部と南部では朝まで雪の降る所がありますが、日中は天気が回復するでしょう。

北部でも、だんだんと雪のやむ所が多くなりますが、日本海沿岸や滋賀県の北部など、雪の残る所がある見込みです。

降り方が強まることはないものの、積雪状態が続く所があるため、注意が必要です。



朝の最低気温は、大阪でマイナス2℃など、市街地でも氷点下の冷え込みの所が多いでしょう。

路面の凍結にも注意をしてください。