ハウスクリーニングを手がける「サニクリーン」の公式インスタグラムアカウントが、使い終わった食品用ラップフィルムの“刃”の意外な使い方を紹介しています。

【画像で詳しく】おぉ…生まれ変わった…！ コチラが「食品ラップの刃」の意外な活用術です！ 手順を見る！！

公式アカウントは、セロハンテープ、マスキングテープ、ガムテープなどについて「手で切ると端が汚くなるし、ハサミで切ると、のりでベタベタに…という経験ありませんか？」とコメント。そんなときに食品用ラップの刃が役立つといい、「“目からウロコ”な活用法！」と題して、「テープカッター」の作り方を紹介しています。

【用意するもの】

・使用後の食品用ラップの箱

・ハサミ

・ペン

・テープ

【テープカッターの作り方】

（1）食品用ラップの箱から、刃の部分をハサミで切り取る。

（2）カットした食品用ラップの刃の上にテープカッターを作りたいテープを置く。テープの幅を測り、ペンで印を付ける。

（3）両端の余分な部分を切り落とす。目印の線に合わせて刃をカットする。

（4）残しておいた紙の部分をテープに巻き付ける。裏をテープで止めたら完成。

公式アカウントの「おそうじマイスター」は、「テープをストレスなく使いたい人は、ぜひ試してみてください！」とコメントしています。

