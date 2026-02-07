「生活がギリギリ…」 反対派の切実な声

家族の生活費を補うためにお金を送る「仕送り」。ネット上では「夫が義両親に仕送りしている」ことに対して、不安や不満を漏らす妻の声がちらほら。もちろん“親孝行だから”と肯定する意見もあり、賛否が分かれています。

まず仕送り反対派が多く挙げていた理由は、自分たちの家庭に余裕がないこと。「子どもが小さいしお金を貯めたいのに、将来が不安」「生活がギリギリなのに、仕送りを続ける余裕なんてない」といった切実な声が並んでいました。家計が圧迫されるほどの仕送りの場合、「正直やめてほしい」「ずっとは無理」という意見が出るのも当然かもしれません。

不満が積み重なると夫婦仲に影響する可能性もあります。「お金のことは、こじれる前にしっかり話し合うべき」「義理のきょうだいがいるなら負担をどう分けるか相談してみたら」と、まずは冷静に話し合いをと助言する声も多く見られました。

また、「どうしても親が生活に困っているなら生活保護の検討も必要では？」「長期的に仕送りし続けるより、同居という選択肢を考えてみてもいい」など、仕送り以外の方法を提案する人も。経済的に厳しい家庭ほど、持続可能な支援方法を模索するべきだという意見が目立ちました。

「恩があるから」 容認派の意見

一方で、仕送りを容認する声も多くあります。「育ててもらった恩があるのだから仕送りは当然」「介護とかお金がかかるし仕方がないよね」と、親へのサポートを“自然なこと”と捉える人もたくさん。

中には「夫の稼ぎから出しているし、わが家の生活が成り立つ範囲なら自由にしたらいい」という寛容な声も。また、「自分の立場に置き換えると助かると思う。無下に反対はできない」「義両親を支える気持ちは理解したい」と、夫の価値観を尊重する意見もあり、仕送りそのものが悪いという考えではないようです。

義両親への仕送りは、家庭の経済状況や夫婦の価値観によって受け取り方が大きく変わります。どちらが正しい、間違っているというよりも、互いの気持ちや家計の現状を共有し、どこまでが“無理のない支援”なのかを一緒に考えることが大切なのかもしれません。

あなたは「夫が義両親へ仕送りする」ことについてどう思いますか。賛成でも反対でも、気になることがあれば夫婦で丁寧な話し合いを持つことも必要そうですね。