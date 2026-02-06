「意外と知らない」イタリアの教会で起きた珍事。修復後の天使が「メローニ首相に激似」と現地騒然、画家が語った「驚きの言い訳」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【世界経済情報】モハPチャンネルが「【イタリア】イタリアの政治・教会騒然！メローニ首相にそっくりな天使が出現！」を公開した。動画では、ローマ市内の歴史ある教会で修復された天使の絵画が、イタリアのメローニ首相に酷似しているとして物議を醸している騒動を紹介。画家による意図的な改変の疑いや、現地で広がる政治的な波紋、さらにはイタリア経済の最新動向について解説している。
ローマのサン ロレンツォ イン ルチーナ聖堂にある、2000年に描かれた2つの天使の絵が雨漏りで損傷し、修復作業が行われた。ところが修復後、そのうちの1つがメローニ首相の顔にそっくりになっていたことから騒動が勃発。「ラ・レプブリカ」紙が報じたことで拡散され、野党議員が激怒するなど教会への批判も高まる事態となった。修復を担当したのは、元の絵の作者でもあるブルーノ・バレンティネッティ氏だ。彼は「自分は天使には見えない」「首相に似せたのではない」と疑惑を否定する一方で、「こんな政治家は知らない」と笑ったり、「この絵のおかげで教会を訪れる人が増えた」と開き直りとも取れる発言をしているという。
モハP氏は、この画家について「絶対やってるよね」と指摘しつつも、芸術作品が誰かに似てしまうことはよくある話だと分析。日本のお笑いコンビ・チョコレートプラネットがエジプトの像に似ている例などを挙げ、今回は対象が一国の首相という立場ゆえに問題化したと述べた。動画の終盤ではイタリア経済にも言及し、失業率が統計開始以来最低水準に下がるなど底堅い動きを見せている現状を解説した。
モハP氏は、今回の騒動について「イタリアらしい」としつつも、文化的な場所での政治的なプロパガンダと受け取られかねない行為は批判されるべきだと結論付けた。最終的にこの天使の絵は描き直される可能性があると予測し、解説を締めくくった。
ローマのサン ロレンツォ イン ルチーナ聖堂にある、2000年に描かれた2つの天使の絵が雨漏りで損傷し、修復作業が行われた。ところが修復後、そのうちの1つがメローニ首相の顔にそっくりになっていたことから騒動が勃発。「ラ・レプブリカ」紙が報じたことで拡散され、野党議員が激怒するなど教会への批判も高まる事態となった。修復を担当したのは、元の絵の作者でもあるブルーノ・バレンティネッティ氏だ。彼は「自分は天使には見えない」「首相に似せたのではない」と疑惑を否定する一方で、「こんな政治家は知らない」と笑ったり、「この絵のおかげで教会を訪れる人が増えた」と開き直りとも取れる発言をしているという。
モハP氏は、この画家について「絶対やってるよね」と指摘しつつも、芸術作品が誰かに似てしまうことはよくある話だと分析。日本のお笑いコンビ・チョコレートプラネットがエジプトの像に似ている例などを挙げ、今回は対象が一国の首相という立場ゆえに問題化したと述べた。動画の終盤ではイタリア経済にも言及し、失業率が統計開始以来最低水準に下がるなど底堅い動きを見せている現状を解説した。
モハP氏は、今回の騒動について「イタリアらしい」としつつも、文化的な場所での政治的なプロパガンダと受け取られかねない行為は批判されるべきだと結論付けた。最終的にこの天使の絵は描き直される可能性があると予測し、解説を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
みずほ銀行・唐鎌氏が指摘する「円安の盲点」政党が抱える経済政策の“深い闇”
【金融の常識】高金利4.15%でも顧客は動かず？ゴールドマンがアップルカード事業で「大失敗」した意外な理由
狙いは「価格変動の抑制」だった…中国の規制強化により取引所周辺で「不動産争奪戦」が勃発する
チャンネル情報
【世界経済情報】モハPチャンネル ●元機関投資家による、世界の経済ニュースをわかりやすくお伝えするチャンネルです。 ●特に、金融市場で起こっていることを、金融に詳しくない方にもわかるように解説しています。 ●また、日本のメディアではあまり報道されない、国際情勢についても情報発信しています。