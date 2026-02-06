³ô¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤³ô¡¢¥À¥á¤Ê³ô¡×
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤Î¡Ø³ô¥È¥ì ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢60Âê¤Î¥¯¥¤¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¶ÈÀÓ¤äºâÌ³¤ÎÆÉ¤ßÊý¡×¤ò³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Îò25Ç¯¡¢2000²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆTOPIX¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¹¥¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Î·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¥Á¥ã¡¼¥ÈÊ¬ÀÏ¤È¥Õ¥¡¥ó¥ÀÊ¬ÀÏ
¡¡²¼Íî¤·¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë²¼¤²¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö¤½¤í¤½¤íÈ¿È¯¤·¤½¤¦¤À¡×¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¶Çã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¤¬»ß¤Þ¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï¡¢Áá¤¹¤®¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡³ô¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤Î´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë´¶³Ð¤Ë¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢³ô¤Î¥×¥í¤Ï¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿³ô¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²¼Íî¤·¤¿³ô¤òÇã¤¦¤È¤¡¢¥×¥í¤Ï¤É¤³¤ò¸«¤ë¡©
¡¡ÏÃ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥±¡¼¥¹¤òÃ±½ã²½¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼¡¤ÎA¼Ò¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ô²Á¤Ï¡¢¤³¤Î3¥õ·î¤Ç¡¢1,000±ß¤«¤é800±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÍÍ»Ò¸«¡×¤¬ÌµÆñ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤Ï²¼¸þ¤¤Ç¡¢³ô²Á¤â°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Ö²¼Íî¥â¥á¥ó¥¿¥à¡Ê²¼¤²¤ÎÀª¤¤¡Ë¡×¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÇä¤ê¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô²Á¤Ï¡¢¤³¤³1¥«·îÈ¾¤Û¤É800¡Á850±ß¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸Áê¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤Ï¡¢²¼¸þ¤¤«¤é²£¤Ð¤¤¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢²¼Íî¥â¥á¥ó¥¿¥à¤Ï½ù¡¹¤Ë¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÃÊ²¼¤ò»î¤·¤Ë¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÄìÃÍ·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Á¥ã¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¶ÉÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÇä¤ê¡ª¡×¡ÖÇã¤¤¡ª¡×¤È³Î¿®¤Ç¤¤ë¥·¥°¥Ê¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸«¤Ä¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¥·¥°¥Ê¥ë¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤Þ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÖÇä¤ê¡×¡ÖÇã¤¤¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø³ô¥È¥ì ¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥ºÊÔ¡Ù¤è¤ê
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Á¥ã¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÇÈ½ÃÇ¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡¡A¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Í½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê6.25¡ó¡¢°ÂÄêÇÛÅö¤Î¹âÇÛÅö³ô
¡¡A¼Ò¤Î1³ô¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¶â¤Ï50±ß¡£³ô²Á¤¬1,000±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍ½ÁÛÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï5¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢800±ß¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï6.25¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²áµî10Ç¯´Ö¡¢¸ºÇÛ¤Î¤Ê¤¤°ÂÄêÇÛÅö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¹¡£
¢ºâÌ³ÆâÍÆ¤ÏÎÉ¹¥
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤¿³ô¤ò¡¢¾Íè¤Î¶ÈÀÓ²óÉü¤ò¸«¹þ¤ó¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºâÌ³¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¤Ï¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºâÌ³¤ò¸«¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏËÜ½ñ¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢A¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºâÌ³¤¬·òÁ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
£³ô²Á²¼Íî¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î²¼Íî¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¤â¤Î
¡¡1,000±ß¤«¤é800±ß¤Ø¤ÎµÞÍî¤Ï¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î²¼Íî¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢A¼Ò¸ÇÍ¤Î°ºàÎÁ¤Ï¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¡¼¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤ÎÎ¾Êý¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ºâÌ³¤¬·òÁ´¤Ç¡¢Ä¹Ç¯°ÂÄêÇÛÅö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã»´üÅª¤Ê²¼ÃÍ¥ê¥¹¥¯¤Ï»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹´üÅê»ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
