「ルフィ」などと名乗る指示役による連続強盗事件で、強盗致死などの罪に問われている犯罪組織の幹部だった男に対し、検察側は無期懲役を求刑しました。

犯罪組織の幹部、藤田聖也被告（41）は、2022年から相次いだ「ルフィ」などと名乗る指示役による強盗事件や、特殊詐欺事件に関わったとして強盗致死や窃盗などの罪に問われています。

藤田被告はこれまでの裁判で一部の強盗事件について、起訴内容の一部を否認しています。

きょうの裁判で検察側は、「自らの手は汚さず、お金に困った若者を実行役として使い捨てにし、多額の利益を得ていた」「過去に例のない凶悪な事件だ」として、藤田被告に無期懲役を求刑しました。

一方、弁護側は「他の幹部から強制されて事件に関わった」として、有期刑が相当だと主張しました。

裁判の最後、藤田被告は被害者たちに謝罪し、「お金に困って闇バイトや犯罪に手を染めようとしている人は大切な人のことを思い出して、思いとどまってほしい」と述べました。

判決は今月16日に言い渡される予定です。