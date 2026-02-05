Threadsで話題になっているのは、ヤマト運輸から届いた1通のお知らせ。添付画像に写っていた光景は記事執筆時点で65万回を超えて表示されており、「センスある1枚ｗ」「ほっこりしました」「確信犯ですね(笑)」などのコメントの他、5万7000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ヤマト運輸から『配達完了のお知らせ』が届いたので確認したら…荷物がメインではない『まさかの光景』】

配達完了のお知らせ

Threadsアカウント「chibi_mama_style」の投稿主さんは、ネットショップで商品を注文したそう。しばらくして、留守中に「置き配」で荷物が届いたといいます。ヤマト運輸では、置き配をしたときに「配達完了」を知らせるサービスを行っています。投稿主さんのスマホにもお知らせが届いたため、チェックしてみると…。

添付画像に写されていたのは、玄関先に置かれた荷物…ではなく、なんと愛犬の『ぎん』ちゃん！！ぎんちゃんは、小窓から身を乗り出し、配達員さんが荷物を届ける様子を観察していたのでした。番犬としての自覚があるのか、写真に写ることを意識しているのか、きりっと凛々しい表情でカメラを見つめていたそう。

荷物がメインではない！？

もちろん、写真の隅の方には、配達された荷物も写っていたといいます。しかし、ぎんちゃんを画角に収めようという意思がひしひしと感じられたとか。あまりに微笑ましい光景に、配達員さんも思わず撮ってしまったのかもしれませんね。

そんなぎんちゃんは、シベリアンハスキーの男の子。普段はとってもやんちゃで、靴下や家具をボロボロにしてしまうこともあるといいます。また、コーギーとシーズーのMIXも同居しており、ぎんちゃんと仲睦まじく遊ぶ姿も頻繁に見られるとか。

配達員さんのユーモアたっぷりなサービスに、思わずホッコリしてしまいます♡

この投稿に笑ってしまった人は多い様子。「肉球でサインくれそう」「もう少ししたら受け取ってくれそう」「銭湯の番台さんみたい」などさまざまなコメントが寄せられました。

Threadsアカウント「chibi_mama_style」には、ぎんちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「chibi_mama_style」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。