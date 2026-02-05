急速充電をさらに高速化 航続距離延長も

缶ジュースほどの大きさの新たな発明品が、EVバッテリー技術に革命をもたらし、充電時間を劇的に短縮すると謳われている。

英国のスタートアップ企業ハイドロヘルツ（Hydrohertz）が開発した特許取得済みの液体冷却技術『デクトラバルブ（Dectravalve）』は、容量100kWhのリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーを350kWの出力で10％から80％まで充電する時間を、従来の30分からわずか10分に短縮できる。



『デクトラバルブ』はEVバッテリーの冷却性能を大幅に高めるという。 ハイドロヘルツ社

ウォーリック大学傘下の研究機関であるウォーリック・マニュファクチュアリング・グループ（WMG）による試験で実証された。

この技術をEVに搭載し、電費を5.5km/kWh（市販車で一般的な数値）と仮定した場合、コーヒーを一杯飲む間に約390kmの航続距離を追加できる計算だ。

ハイドロヘルツ社はこのシステムについて「驚くほど費用対効果が高い」と述べ、バッテリーパックを新規開発するコストのほんの一部で済むとしている。

走行中にもメリットがある。バッテリーセルが最適温度で動作するため効率性が向上し、最大10％の航続距離増加（中型EVで40〜50km相当）を実現するという。

ゾーン制御でセル温度を最適化

ほとんどのEVバッテリーには冷却チャネルが内蔵されているが、急速充電や超急速充電時には、内部温度を低く保ち、全セルに温度を均等に分散させるのが難しい。

ハイドロヘルツ社のエンジニアによれば、通常、温度は摂氏56度まで上昇し、場合によってはパック全体の温度差が最大12度に達することもあるという。セル温度が50度を超えるとセルの損傷や寿命低下を招くため、充電速度を落とさねばならず、充電時間が長くなる。



ハイドロヘルツ社が開発したバッテリー冷却システム『デクトラバルブ』 ハイドロヘルツ社

これに対し、WMGでの試験では、最も高温のセルでも44.5度未満に抑えられ、パック全体の温度差もわずか2.6度だった。

バッテリーパックの設計はメーカーによって異なるが、ハイドロヘルツ社のデクトラバルブ技術は冷却液の流れを制御し、パック全体で均一かつ効果的な冷却を維持する。

例えば、既存のバッテリーにはパック全体を4つのゾーンに分割し、それらを一括制御しているものもある。デクトラバルブを用いれば、各ゾーンの温度を個別に制御し、温度を低下させつつ均一に分布させることができる。16個のモジュールで構成されるバッテリーの場合、4モジュールずつ4つのゾーンに分割でき、デクトラバルブが4つの冷却回路を個別に制御する。

近年、EVバッテリーの構造が変化し、従来のモジュール式からセルを個別設置するセル・トゥ・パック方式やセル・トゥ・シャシー方式への移行が進む傾向にあるが、この場合は「レインボー冷却」と呼ばれる設計で対応する。冷却回路を同心円状に重なり合うように配置するのだ。冷却回路が4つあるとすると、1つ目の回路はバッテリーパックの最外周を走り、次の3つはバッテリー中心部に向かって順番に配置される。

EVの充電時間を大幅に短縮する可能性を秘めたデクトラバルブだが、その名称は生き物に由来する。エビなど10本脚の甲殻類を指すラテン語「デカポッド（decapod）」と初期の10ポート設計が似ていたこと、そして他社製品より優れた能力を示す「エクストラ（extra）」に「バルブ（valve）」を組み合わせた造語である。