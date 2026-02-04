ゆきぽよ「すっごく良い」使いやすさ抜群のヘアアイロン「めっちゃストレートになる」

ゆきぽよこと木村有希さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【ベストバイ商品 】コレに出会ってインスタ投稿に革命！？ 2025年ゆきぽよが買ってよかったものBest5【ゆきぽよTV！】』を投稿。様々な“ベストバイ”アイテムを紹介してくれました！ランキングの中には美容系アイテムも。

■ヘアアイテム

動画内で登場したのはこちら！

株式会社B next / シルクプロアイロン radiant 28mm 税込24,200円（公式サイトより）

水分蒸発を最小限に抑えることで、髪へのダメージや摩擦を通常より軽減してくれるというヘアアイロン！

木村さんはこちらを「めっちゃ良い」とコメントしながら紹介。

そのお気に入りポイントとして「水蒸気も出ないし」「めっちゃストレートになる、綺麗に」「挟む力も強いから」「うねりにくい」と様々な効果を感じたとコメント。

そして最後には「すっごく良い、壊れても私は多分同じradiantを購入すると思います」「ヘアアイロン難民の方試してみてください」と早くもリピ使いしたいほどお気に入りになったと話していました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な“ベストバイ”を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。