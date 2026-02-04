ゴジラ初のドラマシリーズシーズン2より、本予告編映像が公開された。Apple TVにて2026年2月27日より世界同時配信開始となる。

画像・映像提供 Apple TV

物語は、秘密組織モナークと世界の命運が危機に瀕するところから再開。英雄と敵対者たちはモンスター・ヴァースの重要地点・髑髏島で再び交錯し、海から出現する“神話的なタイタン”が眠る「謎の村」を巡って、過去の秘密が現在へ波紋を広げていく。

シーズン2ではコングとゴジラが登場。新たな脅威としてタイタンXが登場。Legendary Televisionは同キャラクターを“ただの怪獣ではない、巨大な生物発光の姿で海面を割る「生ける大災厄」”と表現している。

予告編映像では、ゴジラ、コングに加えてタイタンXをはじめとする怪獣たちが集結。日本の都市が戦場となるカットも見られる。

レギュラーキャストには、カート・ラッセル、ワイアット・ラッセル、アンナ・サワイ、キアシー・クレモンズ、渡部蓮、山本真理、ジョー・ティペット、アンダース・ホルムが名を連ねる。

ゲストとして、平岳大、アンバー・ミッドサンダー、カーティス・クック、クリフ・カーティス、ドミニク・ティッパー、カミロ・ヒメネス・バロンらが出演する。

制作はレジェンダリー・テレビジョン。ショーランナーはクリス・ブラックで、ジョビー・ハロルド、トリー・タネル（Safehouse Pictures）のほか、ジェン・ロスキンド、マット・シャックマン、ローレンス・トリリング、アンドリュー・コルヴィルらが名を連ねる。なお、東宝もゴジラの権利元として製作に関与している。

「モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ」シーズン2はApple TVにて2026年2月27日（金）より世界同時配信。全 10 エピソード。初日に第 1 エピソードを配信し、その後毎週金曜新エピソードを配信予定。