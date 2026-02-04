Travis Japanから『ニカゲーム』に参戦！キスマイ二階堂を“にぃに”と慕う人物

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日2月4日（水）放送の同番組に松倉海斗（Travis Japan）が参戦し、新企画「四字熟語トーナメント」を開催する。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回の企画のルールは、二階堂・猪俣がお題の四字熟語を一文字ずつ戦わせ、トーナメント表を作成し、残りの解答者がトーナメントの結果を予想するというもの。

解答者メンバーがいかに、出題者である二階堂・猪俣の思考を読み取れるかがカギとなる。

第一のゲームは、二階堂による「喜怒哀楽」トーナメント。一回戦は「喜vs怒」、「哀vs楽」という勝負になるが、解答者メンバーはどのように予想するのか？

ケムリは二階堂を「男気がある人」というイメージと説明し、意外と怒りの感情も大切にしているのではと「喜vs怒」の勝者を「怒」と予想。

一方で二階堂を“にぃに”と慕う松倉は、二階堂が人生において必要だと思っている感情が勝つと考え、勝者は「喜」だと予想する。

また、猪俣は二階堂がよく発する「楽しくやろうよ！」という言葉を例に挙げ、「楽」が勝つと予想。二階堂による「喜怒哀楽」トーナメントは一体どのような結果になるのか？

収録では、二階堂のアイドル論が浮き彫りになり、デビュー間もない猪俣に対し「お前にはまだわからない」と諭す場面も。

続く猪俣のターンのお題は「電光石火」。猪俣のぶっ飛び理論は「石vs火」をtimeleszに例えるところからスタートする。

ケムリは「timeleszに石のやついる？」と困惑。「僕はこっちを選べないです！絶対に！」と熱弁をふるう猪俣だが、はたしてどんな理屈で、どの漢字が勝ち進むことになるのか？