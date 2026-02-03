【的中】星ひとみが予言した姉妹YouTuberの「結婚と離婚」が現実に！驚愕の鑑定内容とは？

『突然ですが占ってもいいですか？』で、数々の有名人を的中させてきた話題の占い師・星ひとみ先生。

2024年12月20日の配信回では、絶大な人気を誇るYouTuber姉妹、えみ姉さんときりまるさんが登場しました。1年前のこの放送で告げられた「衝撃の未来」が、今まさにその通りになっていると話題です。

今回は、ネット上を騒然とさせている「予言的中」の裏側をまとめました。

■ きりまる、予言通り「2025年」にプロポーズ！

番組内で、きりまるさんに対し、星ひとみ先生はハッキリとこう告げていました。

・「本当は来年（2025年）結婚」

その言葉通り、2025年も終盤に差し掛かった12月24日のクリスマスイブ、きりまるさんは自身のYouTubeで彼氏からプロポーズを受けたことを報告！

『星ひとみ先生が言ってた通りになった……！』とファンからは驚きと祝福の声が殺到しました。まさに人生の転機をピンポイントで言い当てた形になります。

■ 姉・えみ姉には「離婚」の影……的中した悲しき予言

さらに驚きなのが、妹・きりまるさんの幸せな予言だけではありません。同じ回で鑑定を受けていた姉のえみ姉さんには、厳しい現実が示唆されていました。

星ひとみ先生はえみ姉さんの夫婦の未来について、

・「ネガティブを溜めるとダメになる」

・「離婚の原因は言い方」

・「彼が溜まり過ぎちゃって限界になる」

と鑑定の中で告げていました。

そして残念ながら、その予言も現実のものとなりました。2025年、えみ姉さんは自身の動画で離婚を発表。

同じタイミングで「結婚」と「離婚」という、姉妹それぞれの対照的な人生の節目を的中させた星ひとみ先生の圧倒的な鑑定力に、視聴者は戦慄を覚えました。

■ まだある！星ひとみが的中させた驚異の鑑定

えみ姉・きりまる姉妹以外にも、星ひとみ先生が未来を言い当てた事例は数えきれないほどあります。今回はその一部をご紹介します。

◎女優・波瑠の結婚時期を的中！

4年前の番組出演時に、「2025年に結婚」「偶数の年齢差の男性はダメ」と告げられた波瑠さん。2025年、番組での鑑定通りに5歳差（奇数差）の俳優・高杉真宙さんとの結婚を発表し、『予言通りすぎる』と大きな注目を集めました。

◎ヘラヘラ三銃士・ありしゃんの結婚を的中！

2024年のYouTube配信回で「2024年が人生の転機・結婚の年」と言われ、当時未発表だった結婚の予定を公表。さらに星ひとみ先生が子宝にも言及したところ、「実は双子がいるんです……！」と衝撃の事実を言い当てられ絶句。

コメント欄でも『当たりすぎて凄すぎる』『公表してない時期に双子を当ててくるの怖すぎる』と、驚きの声が続出しました。

◎元ばんばんざい・るなの夫婦間トラブルを的中！

2024年のYouTube配信回で「2025年1〜3月に大ゲンカをして家出する」と告げられていた、るなさん。実際にその時期に夫婦間トラブルが発覚し、SNSもで大きな話題になりました。

■ あなたの人生の転機も。星ひとみ公式サイトで占う

「自分の婚期はいつ？」 「今のパートナーとの未来はどうなる？」── もしあなたが、きりまるさんやえみ姉さんのように、自分の人生に訪れる「人生の転機」を知りたいなら、星ひとみ先生の公式サイトをチェックしてみてください。

公式サイト『星ひとみ★幸せの天星術』では、番組と同じようにあなたの生年月日から、今後の運勢や大事な決断の時期を詳しく鑑定することができます。

いつ、何が起きるのかを知っておくだけで、未来の準備ができるはず。数々の有名人を的中させてきた占いを、あなたも今すぐ体験してください！

