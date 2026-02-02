ぼる塾・田辺智加「でもとても良い」コスパ低くても複数購入！愛用のシャンプー＆トリートメント

ぼる塾が、グループのYoutubeチャンネルに『はるちゃん＆田辺さんは5千円あったらプラザで何買う？【購入品紹介】』の動画をアップ。田辺智加さんときりやはるかさんが、購入した様々なアイテムを紹介してくれました！その中には美容系アイテムを紹介する場面も。

■田辺さん購入品

動画内に登場したのはこちら！

Wonjungyo/ストレートシャンプー、ストレートトリートメント 細い髪用 税込各132円（編集部調べ）

細い髪に潤いやコシを与えて、絡みにくい髪に導いてくれるヘアシャンプー＆トリートメント。

田辺さんはこちらを「これめっちゃ良いんだから」とお気に入りの様子で紹介。

今回はお試しサイズのパウチを「4セット」「4連泊するから」とお泊り用に購入！

そして、その価格について「他のより多分値段は高いかも」「ちょっと高いけど、でもとても良いので」とシャンプー＆トリートメントが別売りのため、コスパは良くないと正直に語りながらも使い心地を評価。

その説明にはきりやさんも「今度使ってみよう、見逃してた」と感心したようにリアクションしていました！

