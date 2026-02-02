回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、イラストレーターのぢゅのさんが描く人気キャラクター「mofusand」とのコラボキャンペーンを、2月6日から期間限定で実施します。くら寿司がmofusandとコラボするのは初めて。

【写真】“猫型ナゲット”がかわいすぎる！ 胸が高まる全グッズを一挙に紹介！

コラボでは、「細巻きに巻かれたにゃんこ」をイメージした「にゃんこカップ寿司」（400円、以下、税込み）、“猫型ナゲット”が入った「ポテにゃげコンボ」（530円）、「くろにゃん」をイメージした「くろにゃんチョコケーキ」（480円）のほか、「にゃんごろスシサンド」（250円）、「にゃんにゃんチョコミルク」（480円）といった全5種のメニューが登場。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、「ラバーチャーム」（全6種）、「アクリルステッカー」（全6種）、「缶バッジ」（全10種）がもらえます。また、「待望の新しいサメスーツ」「ワクワクふくびき」「天空のくら寿司」の3つのオリジナルアニメを楽しむこともできます。

2500円の会計ごとのオリジナルグッズプレゼントは第2弾まで実施。第1弾では「クリアファイル」（全4種）、同月20日からの第2弾では「クッションチャーム」（全4種）がそれぞれ対象となっています。

※価格は店舗によって異なります。