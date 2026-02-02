【義母の呪縛にかかった夫】家庭より義母を優先した。離婚して実家に戻った夫は、さぞ幸せに暮らしていると思いきや…【第10話まんが】【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年10月11日）*****もし夫が義母にコッソリ援助していたら…。44歳の山崎真理子さんは、中学2年生の娘と小学5年生の息子を育てる2児の母。覚えのない夫名義の通帳を見つけると、そこには義母に毎月送金していた記録が。家計に余裕はなく、子どもにお金を遣ってほしいとモヤモヤする真理さん。そんな中、義母のパチンコ通いが発覚。分かったうえでお金を渡していた夫に、離婚を切り出すと、あっさり受け入れられて――

離婚後も私はフルタイムの仕事を続け、さらに家計の助けになればと副業も始めました。

家事と子育てに追われながらも、必死に生活の基盤を立て直していきました。

一方、夫は義母の強い希望で実家に戻り、リモートワークを中心とした生活を送っていると言います。

“家族”は、押しつけじゃつくれない。ちゃんと向き合って、言葉にして、心を重ねていくもの--。

この子たちとは、そういう家族でいたいと思っています。

