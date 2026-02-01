「彼を見る度に思い出す」リバプール英雄ジェラードが、今をときめく23歳後輩と重ね合わせた元Jリーグ戦士は？「共通点が多い」
現地１月31日に開催されたプレミアリーグ第24節で、遠藤航を擁するリバプールが、ニューカッスルとホームで対戦。４−１で快勝し、リーグ戦６試合ぶりに白星を挙げた。
主役級の活躍を見せたのが、23歳のフランス代表FWユーゴ・エキティケだ。まず、先制点を奪われた直後の41分に、右足のアウトサイドで同点弾を奪えば、その２分後に今度は右足のトーキックで勝ち越し点を叩き込んでみせた。
英紙『Daily Mail』によれば、リバプールのレジェンドOBスティーブン・ジェラード氏が、頼もしい後輩を絶賛。自身の元チームメイトで、現役の最後はJリーグのサガン鳥栖でプレーしたフェルナンド・トーレス氏と重ね合わせ、こう考えを示した。
「トーレスを彷彿とさせる。彼はちょこんとボールを足元から離し、つま先で決める。彼を見る度にトーレスを思い出すよ。中央のスペースを与えれば、そこを走り抜ける。スピードが速すぎて相手は追いつけず、極めて厄介な存在だ」
この発言を聞いたエキティケは「昔は正直、プレミアリーグを観られなかったんだ。母が契約してなくて、観られなかったんだよ！YouTubeの動画は見たことがあるけどね」と明かした上で、謙虚に「自分はそのレベルには到底及ばない。彼は信じられないような選手だった。その域に達できれば最高だね。努力を続けるだけだ」と語った。
そしてジェラード氏が再び口を挟み、「スピード、パワー、得点力、アシスト力...共通点は多い」と伝えた後、今季の目標得点数を問われたエキティケは、次のように答えた。
「難しい質問だ。もちろん多く得点したいし、クラブの得点王になりたい。でも特定の数字は考えていない。ただチームが勝つために貢献したい。フロ（フロリアン・ヴィルツ）のようにアシストも大好きだ」
昨夏にフランクフルトから加入したエキティケは、ニューカッスル戦の２発でプレミアリーグでの得点数が二桁に到達した。公式戦全体では15だ。
元スペイン代表のトーレス氏は、アトレティコ・マドリーからリバプールにやってきた１年目にプレミアリーグで24点、公式戦全体で33点をマークしたなか、エキティケは偉大な先達にどこまで迫れるか。背番号22にかかる期待は非常に大きい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】華麗な技が冴え渡る！エキティケの圧巻２ゴール
