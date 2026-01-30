“可愛くなる為だけに生きた”黒崎みさ、容姿を巡る壮絶な過去明かす「涙止まらなかった… 」「毒親」
実業家でインフルエンサーの黒崎みささんは1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。容姿に関するエピソードを明かし、その内容や整形へのスタンスが注目を集めています。
【投稿】黒崎みさ、整形への考え明かす
続けて、「幼少期父親に容姿をいじられ、16歳の時の彼氏に『ブス！』と顔面に唾を吐かれて呪われていた若い頃 自分の顔を見て鏡を割った事があるし、他の子がブランド物を買ってる中そのお金を整形に注ぎ込み可愛くなる為だけに生きた」と壮絶なエピソードを語っています。
また、「私は可愛くいろ、痩せろだなんて思わない 自分自身に自信を持って、明るく健康に可愛い笑顔で、過ごせる子が増えたらいいなって思います」と自身の考えを明かし、「私が整形で自信を持ち明るく過ごせたように、誰かの自信を後押しできたら幸せです」と締めくくりました。
また、「あかん可愛い子見つけた思ってたらみささんだた、ずっと可愛い更新しててすごい」「みさちゃん元からめちゃくちゃ可愛いのに… でも整形してもめちゃくちゃ可愛いしバランス良くて最強」といった声も上がりました。
(文:勝野 里砂)
「呪われていた若い頃」黒崎さんは「誰よりも可愛くなる事に執着して、悩んできたからこそ同じ悩みを持ってる人の支えになりたいな」とつづり、自身の写真を2枚投稿。1枚目は、頭に包帯を巻いた姿です。整形直後でしょうか。
ネット上での反応は？この投稿にファンからは、「このご尊顔にブスって言える人の感性が理解できない」「容姿のことディス毒親はどこにでもいるね」「マジでこの投稿読んで涙止まらなかった… 」と共感の声が寄せられています。
