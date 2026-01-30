ETF売買動向＝30日寄り付き、日経レバの売買代金は171億円と低調 ETF売買動向＝30日寄り付き、日経レバの売買代金は171億円と低調

30日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比34.4％減の627億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同53.1％減の260億円となっている。



個別では純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.99％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は3.65％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.32％安と大幅に下落している。



日経平均株価が82円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金171億3600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均291億8900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が19億9800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が15億5400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が13億8200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が12億7400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が12億5500万円の売買代金となっている。



