「IQOS」のデバイスに新色登場！上品かつエネルギッシュな「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」が発売
「煙のない社会」の実現を目指して製品ラインナップを拡充し、加熱式たばこへの切替えをさらに加速させているフィリップ モリス ジャパン。
【写真】個性と存在感を際立たせ、鮮やかさを保ちながら深みのある色を表現する「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」
同社は2026年1月29日より順次、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i(イルマ アイ)」シリーズの新色である「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」を発売する。
「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」のデザインは、“洗練されたエレガンス”と“鮮烈なエネルギー”がテーマ。フィリップ モリス ジャパン ポートフォリオ・マーケティング・ディレクターのダニエル・セヴシックさんは、「シンプルでありながらも個性的で、上品さと力強さを兼ね備えたカラーとなるようにデザインしています。個性と存在感が際立つ色調は、IQOSブランドの多様性をさらに広げる魅力があると考えています」とアピールした。
同モデルは、「IQOS ILUMA i PRIME」(9980円)、「IQOS ILUMA i」(6980円)、「IQOS ILUMA i ONE」(3980円)の3機種で展開。発売に伴うプロモーションとして、全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)にて、新色のテーマであるエレガンスとエネルギーを感じ取れるような「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」仕様のディスプレイが設置される。
また、会員特典コミュニティーサイトの「IQOSPHERE(アイコスフィア)」では、特別プログラムも実施。公式サイト内またはIQOS公式LINEアカウントで貯めたポイントで同製品を手に入れることができるプログラム(抽選)に加え、公式サイト内での動画視聴やクエスト参加でポイントをゲットできるプログラムを展開する。
※各プログラムは予告なく変更・終了する場合があります。応募の詳細は各応募規約を要確認。
なお、「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」は、全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)、 IQOSショップ(ヤマダデンキ一部店舗ほか)、IQOS コーナー(ドン・キホーテ系列一部店舗ほか)、IQOSオンラインストアなどで1月29日より順次販売を開始。2月3日(火)からは主要コンビニエンスストアおよび一部のたばこ取扱店でも順次発売予定だ。
※販売チャネルにより、取り扱い製品が異なる場合があります。
※店舗によって納品日・発売開始日が異なる場合があります。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】個性と存在感を際立たせ、鮮やかさを保ちながら深みのある色を表現する「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」
同社は2026年1月29日より順次、加熱式たばこ「IQOS ILUMA i(イルマ アイ)」シリーズの新色である「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」を発売する。
同モデルは、「IQOS ILUMA i PRIME」(9980円)、「IQOS ILUMA i」(6980円)、「IQOS ILUMA i ONE」(3980円)の3機種で展開。発売に伴うプロモーションとして、全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)にて、新色のテーマであるエレガンスとエネルギーを感じ取れるような「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」仕様のディスプレイが設置される。
また、会員特典コミュニティーサイトの「IQOSPHERE(アイコスフィア)」では、特別プログラムも実施。公式サイト内またはIQOS公式LINEアカウントで貯めたポイントで同製品を手に入れることができるプログラム(抽選)に加え、公式サイト内での動画視聴やクエスト参加でポイントをゲットできるプログラムを展開する。
※各プログラムは予告なく変更・終了する場合があります。応募の詳細は各応募規約を要確認。
なお、「IQOS ILUMA i エレクトリックパープル」は、全国4店舗のIQOSストア(札幌、銀座、名古屋、心斎橋)、 IQOSショップ(ヤマダデンキ一部店舗ほか)、IQOS コーナー(ドン・キホーテ系列一部店舗ほか)、IQOSオンラインストアなどで1月29日より順次販売を開始。2月3日(火)からは主要コンビニエンスストアおよび一部のたばこ取扱店でも順次発売予定だ。
※販売チャネルにより、取り扱い製品が異なる場合があります。
※店舗によって納品日・発売開始日が異なる場合があります。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。