株式会社フェイスが運営するノリモノ雑貨ブランドCAMSHOP.JPは、歴代Honda Hマークをモチーフにした折りたたみスツールの予約販売を楽天市場で開始した。

本田技研工業の正式ライセンスを取得した公認アイテムで、1000個限定生産となる。1963年から現在までのHondaロゴの変遷を一面にあしらったデザインを採用。

座面には高反発クッション素材を配置し、長時間の使用でも快適性を保つという。さらに、高さ調整機能を搭載し、使用環境に応じた調節が可能だ。折りたたみ時はコンパクトに収納できるため、車のトランクや助手席の足元に収納できるサイズを実現したとしている。

アウトドアやイベント会場での簡易チェアとして、またガレージやオフィスでの腰掛けとしても使用できるほか、ミニテーブルとしての活用も可能。軽量かつコンパクトな設計により、持ち運びやすさを確保する。

製品概要 製品名：タイヤ型折り畳み椅子 Honda Hマーク

生産数：1000個限定

発売日：2026年1月28日（予約開始）

製品ページ：※リンクが削除されました。 ※商品を購入すると、売上の一部が販売プラットフォームよりメディア運営元のONESELに還元されることがあります。掲載されている情報は執筆時点の情報、または自動で更新されています。

Hondaファンでアウトドアや車中泊が好きな人に

本田技研工業公認ライセンス商品で歴代Hマークを配置した折りたたみスツールは1000個限定生産という希少性があり、Hondaの歴史を感じられるデザインと相まって、長年のファンにとって特別な価値を持つだろう。

特にアウトドアやキャンプで実用的に使いながらブランドへの愛着を表現できる点は、通常のキャンプチェアとは異なる魅力だ。

高反発クッション採用により、一般的な折りたたみスツールと比較して長時間座ってもお尻が痛くなりにくく、コンパクトに折りたためる構造は、車に常備しておけば急な待機時間やアウトドアでの使用に便利だろう。

ギャラリー

※商品を購入すると、売上の一部が販売プラットフォームよりメディア運営元のONESELに還元されることがあります。掲載されている情報は執筆時点の情報、または自動で更新されています。

出典・関連リンク 株式会社フェイス プレスリリース CAMSHOP.JP公式サイト

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。