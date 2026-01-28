¡Ö¥¤¥±¥á¥óÀï¹ñ »þ¤ò¤«¤±¤ëÎø¡×¡ßÅâÄÅ»Ô¥³¥é¥Ü¡¡¤ªÇñ¤ê¤·¤¿¥ª¥È¥Ê¤À¤±¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×ÆÉ¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹♡¡Ú1¡¿30¡Á4¡¿5¡Û
Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑÎø°¦¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥¤¥±¥á¥óÀï¹ñ »þ¤ò¤«¤±¤ëÎø¡×¤È¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º°ìÍ÷¡¢Âç¿Í¤À¤±¤Î½ÉÇñÆÃÅµ¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤â
ÅâÄÅ»ÔÆâ³Æ½ê¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼´ë²è¡Ö¥¤¥±¥á¥óÀï¹ñ Éð¾¤È½ä¤ëÅâÄÅ¤ÎÎ¹¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Á4·î5Æü¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¸½Âå¤«¤éÀï¹ñ»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Àï¹ñÉð¾¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥¤¥±¥á¥óÀï¹ñ¡×¡£
ÅâÄÅ»Ô¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÀï¹ñÉð¾¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢ÅâÄÅ±ØÁí¹ç´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¢ÅâÄÅ»Ô¤Õ¤ë¤µ¤È²ñ´Û ¥¢¥ë¥Ô¥Î¡¢±È»³Å¸¼¨¾ì¡¢µìÅâÄÅ¶ä¹Ô¡¢µìÂçÅçÅ¡¡¢ÅâÄÅ¾ë¤Î6¤«½ê¡£
¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ÅâÄÅ»Ô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·°áÁõ¤òÃå¤¿¡Ö°ËÃ£À¯½¡¡×¡ÖË¿Ã½¨µÈ¡×¡ÖÆÁÀî²È¹¯¡×¡ÖÌÀÃÒ¸÷½¨¡×¡Ö¾å¿ù¸¬¿®¡×¡Ö¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¡×¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ß¥Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËÉð¾¤¿¤Á¤¬½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢ÅâÄÅ±Ø¹½Æâ¤ÎÅâÄÅ±ØÁí¹ç´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×Âæ»æ¡Ê330±ß¡¢°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤ò¹ØÆþ¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥¢¥×¥êÆâ¥¢¥Ð¥¿¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥é¥Ü½ÉÇñ¥×¥é¥óÍøÍÑ¤Ç¡ÖÂç¿Í¤À¤±¡×¤â¤é¤¨¤ëºý»Ò¤â
ÅâÄÅ¾ë¤Ç¤ÏÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢³Æ440±ß¡Ë¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É ¶ä¤Îµ¨Àá Ver.¡×¡ÊÁ´12¼ï¡¢³Æ330±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¶ä¤Îµ¨Àá Ver.¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢³Æ1980±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë ¶ä¤Îµ¨Àá Ver.¡×¡ÊÁ´7¼ï¡¢³Æ550±ß¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥° ¶ä¤Îµ¨Àá Ver.¡×¡ÊÁ´6¼ï¡¢³Æ1980±ß¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤â1·î26Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ºý»Ò¡ÊA6¥µ¥¤¥º¡¢Á´16¥Ú¡¼¥¸¡¢Âç¿ÍÂå¶â¤Î½ÉÇñ¼Ô¤Î¤ß¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤â¼Â»Ü¡£
ÂÐ¾Ý½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¡Ö¥á¥ë¥¥å¡¼¥ëº´²ìÅâÄÅ¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤È¡ÖÅâÄÅ¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ç¡¢º´²ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í¼¿©ÉÕ¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²ÄÇ½¡£
Í½Ìó¤Ï¶áµ¦ÆüËÜ¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤ÎÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£