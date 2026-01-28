TikTok LIVE業界に、新たな夢の舞台が誕生！「Liver Dream Festival vol.1」開催
株式会社NACは、TikTok LIVEを中心に活動するライバー事務所サニプリ と One Live による史上初の事務所対抗戦「Liver Dream Festival vol.1」を、2026年1月24日・25日の2日間、六本木のクラブ SEL OCTAGON TOKYO にてオフライン開催した。
■TikTok LIVEの歴史を創ってきたトップライバーと共に実現
本イベントの企画・運営・制作には、TikTok LIVE年間投げ銭額18億円超という前人未踏の記録を持ち、業界を牽引し続けてきたトップライバー プリンスこうやと共に参画。ライバーとして第一線に立ち続けてきた経験と、業界の当事者だからこそ見えている課題意識をもとに、次の世代へ夢のある舞台を残したいという想いから、本プロジェクトはスタートした。
■イベント開催の目的
Liver Dream Festival vol.1 は、単なる勝敗を競うイベントではない。
より多くのライバー一人ひとりにフォーカスすることライブ配信をエンターテインメントとして進化させること、マンネリ化しつつあったライブ配信業界に新しい刺激を与えること、オンラインとオフラインを融合した、新しいライブ配信の楽しみ方を創ること、これらを目的に業界そのものを前に進めるイベントとして設計された。
■事務所対抗戦 × 2DAYS 開催
本イベントは、ライバー事務所対抗戦として、2日間にわたり開催された。
新人王部門、女性部門、トーナメント部門、ダブルスバトルに加え、実力者に挑む構図で会場の熱量を一気に引き上げた下剋上バトル など、多様な形式で勝敗を競い合った。
勝利ポイントや優勝ポイントだけでなく、どちらのバトルがより盛り上がったかを評価するエンタメポイントも採用。強さだけでなく、魅せる力そのものが評価される、これまでにない形のバトルイベントとなった。
なお、優勝事務所には街中看板への掲載という特典も用意され、ライバーにとって夢のある舞台として大きな注目を集めた。
■勝利事務所
激戦の末、Liver Dream Festival vol.1 の勝利事務所は サニプリ に決定。
事務所一丸となった熱量、ライバー同士の結束力、そして会場と配信を巻き込む圧倒的なエンターテインメント性により、初代王者の座を掴み取った。
左：プリンスこうや 右：トーナメント部門初代王者 みなしゅん
■圧倒的な反響
本イベントはオフライン開催でありながら、オンライン配信でも大きな反響を記録した。
・総視聴者数 50万人超
・最大同時接続数 1万人
TikTok LIVEとオフラインイベントを融合させた取り組みの可能性を、明確に示す結果となった。
■最後に
Liver Dream Festival は、ライバーが夢を語り、挑戦し、輝くための舞台。本イベントは単発ではなく、次回開催はすでに準備段階に入っており、早期開催を予定している。規模・演出・参加ライバー数すべてをアップデートし、さらに進化した形での開催を目指している。
また、次回以降の開催に向けてイベントスポンサーの募集も開始する。TikTok LIVEという巨大な熱量と、オフラインイベントならではのリアルな体験価値を掛け合わせた新しいプロモーションの形を提供する。
ご興味のある企業様・団体様は、下記までお気軽にお問い合わせください。
https://www.nac-mob.jp/contact/
『ライブ配信は、もっと自由で、もっと熱く、もっと人の心を動かせる。私たちはこのイベントを起点に、ライバーが主役となる新しいエンターテインメント文化を、これからも創り続けていきます。』
