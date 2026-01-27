【迷惑】「弁当がない！」常連客の買い占めにクレーム殺到？店側がとった“斜め上”の解決策【作者に聞く】
スーパーの「手作り弁当」が結んだ不思議な縁。工事現場で働く男と、お惣菜を作る女の子。顔も知らない2人が電話やLINEを通じて少しずつ距離を縮めていく物語『家族経営のスーパーの女の子と近くの工事現場のお兄ちゃんの話』が、SNSで大きな反響を呼んでいる。作者のコマkoma(@watagashi4)さんが描くこの作品は、もどかしくも温かい恋愛模様が魅力だ。
物語の原因は、工事現場で働く田嶋がスーパーのコロッケ弁当にハマったことだった。あまりの美味しさに同僚の分まで大量購入するようになった結果、ほかのお客さんが買えなくなる事態が発生。スーパーの店長は前日注文をお願いするため、お惣菜担当の妹・あかりの連絡先を田嶋に渡す。
ここから、顔も知らない2人のやり取りが始まる。「お疲れ様」というあかりの優しい声や、田嶋の「毎日でも食いたい」という素直な言葉。お互いの人柄に惹かれていく様子に、読者からは「甘酸っぱい」「続きが止まらない」と絶賛の声が届く。
コマkomaさんは、X(旧Twitter)漫画の醍醐味をこう語る。「ダイレクトに反応が返ってくるワクワク感があって楽しいです。締切が迫っているときほど描きたくて堪らなくなり、漫画の息抜きに漫画を描くこともあります。読者の反応が全く返ってこない状態で1本描き上げる方は凄いなと思います」
■「過剰なイケメンに描かない」理由。腹の探り合いに疲れた先に生まれた優しさ
主人公の田嶋は、さらりと心に響く言葉をかける「人タラシ」として人気だ。しかし、制作にあたってコマkomaさんが最も気をつけているのは「田嶋の顔を過剰にイケメンに描かないこと」だという。
作品に登場する人々が皆明るく、悪人が一人もいないのには、作者自身の経験が反映されている。「実生活で人様の思考の裏を読まないようになりました。頂いたものは有難く頂き、お返しする。腹の探り合いに疲れちゃったので(笑)。そしたらキャラクターもみんな明るい人たちばかりになり、描くのもすごく楽になりました」
顔を知らないからこそ募る想い。ハッピーエンド後の「お付き合い編」まで描かれる2人の物語は、かつての恋を思い出すようなおもしろい感覚を読者に与えてくれる。そのほか、LINEマンガで連載中の『雨の日と月曜日』外伝編など、コマkomaさんの描く物語のすべてに、静かながら高い熱量が宿っている。
取材協力：コマkoma(@watagashi4)
