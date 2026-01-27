今年から「コールドスリープ」に突入した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「かしゆか」こと樫野有香が、大胆イメチェン姿を披露した。

２７日に自身のインスタグラムを更新し、ハサミの絵文字をつけて投稿し「Ｎｅｗ ｍｅ．」。腰の下まであったスーパーロングを、肩の長さにバッサリ。巻いて動きを出し、軽やかだ。自らハサミを入れてカットする写真もある。

白いタンクトップとデニムのシンプルコーデで、ヘアスタイルだけでなく雰囲気も激変。フォロワーは「えええええええ、やばいです」「オーマイガーっ！！！！！」「雰囲気違ってさらにパワーアップしてる！！！！！」「ぎゃーとんでもない美女がいる！！！！」「思わず声が出てしまった！！」「めっちゃ新鮮」「可愛すぎて変な声出たっ！！「えっ、えっ、え〜〜」「まさか！！」と驚きが止まらず。

また「撃ち抜かれたよ、完全に」「雰囲気全然違う！抜け感というか開放感というか！大人美女〜！！」「大人の色気が増し増しに、、、」「やばい可愛すぎて衝撃」「初めてこの髪の長さのゆかちゃん見る！！」「雰囲気がガラリと変わって大人の女性感が増してるね」「こんな姿も見れるとはファン冥利（みょうり）に尽きます」「びっくりしたけどこんなにも似合うなんて！！」「なんか涙でた」「可愛すぎて泣きました」「雰囲気変わったね〜」「こんなに変わるんだね」「まずは驚きだったけど、その後には可愛いしかない！」「頭抱える」「ビックリしました」とコメントが殺到した。