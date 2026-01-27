【カービィのエアライダー Ver.1.3.0】 1月27日 配信

任天堂はNintendo Switch 2用レースゲーム「カービィのエアライダー」のアップデートVer.1.3.0を1月27日に配信した。

今回のアップデートでは、おすそわけ通信に対応。「パドック」では新しい遊びかた「グランプリ」、「入れかえ連戦」を追加した他、「クイックレース」では1台のNintendo Switch 2から2人で一緒に参加できるようになった。

また「オレマシン市場」の「買う」の検索条件で「人気」を「ランダム」へ変更。「オレマシン」デカール編集画面では「ヘンシンスター」をバイクタイプにした状態で編集できるように変更されている。この他マシンごとの記録を個別に削除したり、「シティトライアル」での挙動の変更、「ワドルディ」や「バンダナワドルディ」などのバランス調整が行なわれている。

□「カービィのエアライダー 更新データVer. 1.3.0」のページ

(C) Nintendo / SORA

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.