ミラノ五輪で要注目！韓国の美しきカーリング女子、黒レザー姿で魅せた至近距離SHOTにファン悶絶

ミラノ・コルティナ冬季五輪にも出場する韓国の女子カーリング選手、ソル・イェジの美貌が話題だ。

ソル・イェジは最近、自身のインスタグラムで1枚の写真を公開した。

公開されたのは車内での自撮り写真。ロングヘアを胸元まで垂らしたレザージャケット姿のソル・イェジが、左手を頬にあてたポーズでカメラをじっと見つめている。思わず女優と見紛うような目鼻立ちの整ったビジュアルで、投稿を目にした多くのファンを夢中にさせていた。

（写真＝ソル・イェジInstagram）

投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「美しいです…」「レザージャケットになりたい」「綺麗すぎて狂いそう」など、ソル・イェジの美貌を絶賛するコメントが多数寄せられていた。

ソル・イェジは1996年8月26日生まれの29歳。双子の妹ソル・イェウンとともに京畿道庁カーリングチームに所属しており、妹イェウンはリードを務め、姉イェジは控えのフィフスとしてチームを支える。韓国代表としては、パンコンチネンタルカーリング選手権の2023年大会で金メダル、2024年大会で銀メダル、2024年の世界女子カーリング選手権で銅メダル、2025年のハルビン冬季アジア大会で金メダルを獲得している。

左からソル・イェジ、ソル・イェウン（写真提供＝OSEN）

ソル・イェジらが所属する京畿道庁カーリングチームは、来月開幕する2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向け、昨年3月に自国開催された「世界女子カーリング選手権」で4位に入り、韓国代表としてオリンピック出場権を獲得した。さらに同年6月の「2025韓国カーリング選手権」女子の部で優勝し、韓国代表に選出。チームとして初のオリンピック出場を決めている。