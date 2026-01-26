©ABCテレビ

超・個人的感覚の”あるある”を、ニューヨークの屋敷裕政、永野、ツートライブ・周平魂が骨の髄までしゃぶり尽くす新トーク番組「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」。第3回のゲストには、真栄田賢（スリムクラブ）、菅良太郎（パンサー）を迎え、深夜ならではのトークを展開する！

菅は「リクルートスーツ姿の女性がカフェで休んでいるときに、パンプスのかかと部分だけ脱いでぶらぶらさせているとき、異常に○○」というあるあるを告白。「めっちゃわかる!」と大共感する屋敷の一方で、真栄田は逆の見立てから「女性のあるファッションスタイルが苦手…」と明かし、菅のあるあるをさらに深堀りしていく。

「○○をマズいと言う人を見たことがない」と語るのは周平魂。「サイコパスやヤバい犯罪者でもマズいと言わない」という持論を展開すると、議論は意外な方向へ 「サイコパスって本当は…」とまさかの結論(?)に至った、“骨しゃぶ”ならではのトークの連鎖とは

真栄田は「ガードマンが空を見上げている姿を見ると○○」と語りだす。空を見上げた姿にその人の人生を想像してしまうという真栄田。永野は理解を示しつつも、自身とガードマンを重ねて「辛すぎるんですよね…」と吐露。そこには、永野の過去の経験が影響しているようで…。

ほか、菅の「先輩に可愛がられない芸人のほうが○○」という斬新な視点や、真栄田の「CAさんに用もないのに話しかけているおじさん」にフォーカスした切なさ全開の“情動あるある”、さらには視聴者から届いた“アナタだけあるある紹介”など、普段は拾われることのない”話題の骨”をしゃぶり尽くしていく。

「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」は、ABCテレビで月曜深夜0時放送（全４回）。TVerでも無料見逃し配信。