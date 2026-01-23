400Ëü¢ª20²¯±ß¤Î¡ÈÂç½ÐÀ¤¡É¤Ë¡Ö¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¡×¡¡Âë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Ï¯Êó¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¤¹¤´¤ª¤ª¡×
¼þÅì¤Ï2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°éÀ®2°Ì»ØÌ¾ÆþÃÄ¡ÄÇØÈÖ¹æ¡Ö121¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¼þÅìÍ¤µþ³°Ìî¼ê¤¬23Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤Ë5Ç¯20²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£3Ç¯¤Ï¸ÇÄê¤Ç¡¢»Ä¤ê2Ç¯¤¬ÊÑÆ°À©¡£¥×¥íÆþ¤ê¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤ª¤ª¤ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼þÅì¤Ï8Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢96»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬ÂÇÎ¨.286¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢36ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£35ÅðÎÝ¤Ç¼«¿È4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç°éÀ®2°Ì»ØÌ¾¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö121¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼þÅì¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç2019Ç¯¤Ë¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¡£º£¤ä¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ì¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÏÁª¼ê²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼þÅì¤Î¡ÈÂç½ÐÀ¤¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤²¤§¡ª¡×¡Ö°éÀ®ÆþÃÄ¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î·ÀÌó¶â »ÙÅÙ¶â300Ëü Ç¯ËÀ400Ëü¤Ç¤¹¤è!?¡×¡ÖÌ´¤¢¤ë¡¼¡¼¡¼¤Ã¡ª¡×¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿!!¡×¡Ö°éÀ®¤«¤é¤è¤¯¤³¤³¤Þ¤Ç¡×¡Ö°éÀ®½Ð¿È¤Ç¤¹¡×¡Ö°éÀ®¥É¥ê¡¼¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£