¡Ö¤Õ¤«¤·¤¤¤â¡×¤¬ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¡¡Âç²¦À½»æ¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÈÎ¢µ»¡É¤Ë¡Ö»þÃ»¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Õ¤«¤·¤¤¤â¤òºî¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÂç²¦À½»æ¤¬¡¢¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤¹¤´¤¤¡×¡¡¤³¤ì¤¬ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¡Ö¤Õ¤«¤·¤¤¤â¡×¤òºî¤ë¡ÈÎ¢µ»¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡ÖÅß¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Õ¤«¤·¤¤¤â¤òºî¤ëÊýË¡¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¤Õ¤«¤·¤¤¤â¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Õ¤«¤·¤¤¤â¤òºî¤ëÊýË¡¡Û
¡Ê1¡Ë¡Ö¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë Ä¶µÛ¼ý¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¡×¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡ËÀö¤Ã¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥¿¥ª¥ë¤ò¤«¤Ö¤»¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¿å¤Ç¤Ì¤é¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¿å¤Ç¤Ì¤é¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¥é¥Ã¥×¤Ç¤¯¤ë¤ó¤À¸å¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤Æ600¥ï¥Ã¥È¤Ç1Ê¬30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¡Ê5¡Ë¤µ¤é¤Ë200¥ï¥Ã¥È¤Ç8¡Á10Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢´°À®¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤«¤é¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò¼è¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Ï¡¢¤ä¤±¤É¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤·¡¢»þÃ»¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£