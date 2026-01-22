¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¤ªÁ°¤ÎÄ¹À¸¤¤¬ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¡×72ºÐÉ×¤¬ÀäË¾¡£Ï·¸å»ñ¶â¡Ò4,000Ëü±ß¡Ó¤Ç°ÂÂÙ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä20ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿»Ä¹ó¤Ê¡ÖÍ¾À¸¡×¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¸µ¸øÌ³°÷¤Ç¸½ºß¤â4,000Ëü±ß¤Î»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦72ºÐ¡Ë¤Ï20ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤È¡¢24ºÐ¤ÎÌ¼¤È3¿ÍÊë¤é¤·¡£·î¤Î²È·×Êí¤Ï2Ëü±ßÀÖ»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢30Ëü±ß¶á¤¯»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëÇ¯¶â¤ÈÃùÃß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡ÖÏ·¸åÀ¸³è¤Ï°ÂÂÙ¡×¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬»î»»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÊ¤¬¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â»Ùµë³Û¤Î¡È¸«Íî¤È¤·¡É¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¡ÖÇ¯¤Îº¹É×ÉØ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¸½ÂåÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯¤Îº¹É×ÉØ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿Ï·¸å¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÍ¥²í¤ÊÏ·¸å¡×¤òÀÅ¤«¤Ë¶¼¤«¤¹¡¢·î2Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú
¡Ö4,000Ëü±ß¤âÃù¤á¤¿¤ó¤À¡£²¶¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ºÌäÂê¤Ê¤¤¡£Âç¾æÉ×¤À¤è¡×
ÅÄÃæÀµ¼£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦72ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤ÎºÊ¡¦ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦52ºÐ¡Ë¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¸øÌ³°÷¤ÎÀµ¼£¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¤Ï¡¢²ÃµëÇ¯¶â¡ÊÇÛ¶ö¼Ô²Ã»»¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ·îÌó28Ëü±ß¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤â´°ºÑ¤·¡¢Ì¤½¢¿¦¤ÎÄ¹½÷¡Ê24ºÐ¡Ë¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì¸«¤¹¤ì¤Ð¡Ö¾¡¤ÁÁÈ¡×¤ÎÏ·¸å¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²È·×¤Î¼ÂÂÖ¤ÏËè·îÌó30Ëü±ß¤Î»Ù½Ð¡£Ç¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤º¡¢Ãù¶â¤ò·î2Ëü±ß¤º¤ÄÀÚ¤êÊø¤¹À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·î2Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡¢¸íº¹¤ÎÈÏ°Ï¤À¡×¡½¡½¤½¤ÎÌýÃÇ¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë°ì²È¤òÆàÍî¤ØÆÍ¤Íî¤È¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¸½ºß¡§Àµ¼£¤µ¤ó¡¦72ºÐ¡¿ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡¦52ºÐ¡Û
ÃùÃß»Ä¹â¡§4,000Ëü±ß
·î´Ö¼ý»Ù¡§28Ëü±ß¡Ê¼ýÆþ¡Ë¡Ý30Ëü±ß¡Ê»Ù½Ð¡Ë¡á2Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú
85ºÐ¤ÇË¬¤ì¤ë¡ÖÇ¯¶â·ã¸º¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
Àµ¼£¤µ¤ó¤¬¾Íè¤Î¼ý»Ù¤ò»î»»¤·¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Î¾×·â¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ºÊ¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËË¬¤ì¤ë¡Ö²ÃµëÇ¯¶â¡×¤ÎÄä»ß¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ÎÊÉ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍÛ»Ò¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²¶¤ÎÇ¯¶â¤«¤é¡ØÇÛ¶ö¼Ô²Ã»»¡Ù¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢²¶¤Ï85ºÐ¡£·î¤Î¼ýÆþ¤Ï°ìµ¤¤ËÌó28Ëü±ß¤«¤é24Ëü7,000±ß¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
»Ù½Ð¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤«¤éËè·î¤ÎÀÖ»ú¤Ï5Ëü±ß°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¢13Ç¯¸å¡§Àµ¼£¤µ¤ó¡¦85ºÐ¡¿ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡¦65ºÐ¡Û
ÃùÃß»Ä¹â¡§4,000Ëü±ß¡Ý312Ëü±ß¡Ê13Ç¯´Ö¤ÎÀ¸³èÈñÉÔÂÊ¬¡Ë¡áÌó3,688Ëü±ß
·î´Ö¼ý»Ù¡§24.7Ëü±ß¡Ê¼ýÆþ¡Ë¡Ý30Ëü±ß¡Ê»Ù½Ð¡Ë¡á5.3Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú
Àµ¼£¤µ¤ó¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Íê¤ß¤Î¹Ë¤Ç¤¢¤ë4,000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤ÏÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¤È¡¢Àµ¼£¤µ¤ó¤ÏØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤ÎÃÏ¹ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»à¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
20ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹¡ÄÀ¸³èÈñ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â»Ä¤ëÉÔ°Â
Àµ¼£¤µ¤ó¤ÏÅö½é¡Ö²¶¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿©Èñ¤ä¸òºÝÈñ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÍÛ»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¡¢¸½ºß¤Î30Ëü±ß¤«¤é¡Ö20Ëü±ß¡×¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë3³ä°Ê¾å¤âºï¤ëÁ°Äó¤ÇºÆ·×»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÏÈó¾ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬ÀÂ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÍÛ»Ò¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë°äÂ²Ç¯¶â¤ÈÈà½÷¼«¿È¤Î´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢ÀÇ¶â¤äÊÝ¸±ÎÁ¤ò°ú¤¤¤¿¼ê¼è¤ê¤Ï·î15Ëü±ßÄøÅÙ¡£À¸³èÈñ¤ò20Ëü±ß¤Þ¤ÇÀÚ¤êµÍ¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ëè·î5Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬½Ð¤ë¡Ä¡Ä¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢²È·×¤Ë¤ÏÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±µï¤¹¤ë24ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤â¤·¼«Î©¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÍ½»»¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Âð¤Î½¤Á¶Èñ¤ä¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤Î¾Íè¤Î²ð¸îÈñ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·î20Ëü±ß¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ï·è¤·¤Æ¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó£18Ç¯¸å¡§Àµ¼£¤µ¤ó¡¦90ºÐ¡Ê»àË´¡Ë¡¿ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡¦70ºÐ¡Û
ÃùÃß»Ä¹â¡§3,688Ëü±ß¡Ý318Ëü±ß¡Ê5Ç¯´Ö¤ÎÀ¸³èÈñÉÔÂÊ¬¡Ë ¡Ý1,500Ëü±ß¡ÊÉ×¤Î²ð¸î¡¦Áòµ·¡¦½»Âð½¤Á¶Èñ¡Ë¡á1,870Ëü±ß
·î´Ö¼ý»Ù¡§15Ëü±ß¡Ê¼ýÆþ¡Ë¡Ý20Ëü±ß¡Ê»Ù½Ð¡Ë¡á5Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú
30Ç¯¤È¤¤¤¦¡ÖÍ¾À¸¡×¤Î½Å°µ
¡Ö²¶¤¬Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤È¤ÍÛ»Ò¤Ï¤Þ¤À70ºÐ¡£¤½¤³¤«¤éÈà½÷¤¬100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤È30Ç¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×
ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤¬70ºÐ¤«¤é100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë30Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÃùÃß¤Ï°ìµ¤¤ËÄì¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¹âÎð½÷À¤ÎÆÈµï¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡¢ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï·¸å¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯³Ð¤·¡¢Àµ¼£¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ê²ð¸îÈñ¤¬Ìó600Ëü±ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÏÃ¤À¡£ÍÛ»Ò¤¬ÆÈ¤ê¤Ç100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤Ê¤é¡¢1,000Ëü±ß¤Ï¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î²È¤À¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¯½»¤á¤Ð¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¥¬¥¿¤¬¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢±«Ï³¤ê¤äÇÛ´É¤Î½¤Á¶¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡Ä¡Ä¡×
¡Ú¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ºÇ½ª¶ÉÌÌ¡§ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡¦70ºÐ¡Á100ºÐ¡Û
ÃùÃß»Ä¹â¡§1,870Ëü±ß¡Ý1,800Ëü±ß¡Ê30Ç¯´Ö¤ÎÀ¸³èÈñÉÔÂÊ¬¡Ë¡Ý1,000Ëü±ß¡Ê¼«¿È¤Î²ð¸î¡¦»ÜÀßÆþµïÈñ¡Ë¡Ý300Ëü±ß¡Ê½»Âð°Ý»ýÈñ¡Ë¡á¡ÝÌó1,230Ëü±ß
·î´Ö¼ý»Ù¡§15Ëü±ß¡Ê¼ýÆþ¡Ë¡Ý20Ëü±ß¡Ê»Ù½Ð¡Ë¡á5Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú
¡ÖÍÛ»Ò¡¢¤´¤á¤ó¡Ä¡Ä¡£²¶¤Ï¼«Ê¬¤Î¼÷Ì¿¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï²¶¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤ªÁ°¤Î¿ÍÀ¸¤¬30Ç¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¿Ì¤¨¤ëÀ¼¤Ç¹ðÇò¤¹¤ëÀµ¼£¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¡¢¤¿¤ÀÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ë¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿4,000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤Ï¡¢20Ç¯¤ÎÇ¯¤Îº¹¤¬À¸¤à¡Ö»þ´Ö¡×¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿´¤â¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹¼÷¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÇ¯¤Îº¹º§¡×¤Î¥ê¥¹¥¯
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û¤ÏÌó14.6Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤ÏÌó8.1Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Àµ¼£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸µ¸øÌ³°÷¤Ç¸½Ìò»þÂå¤ÎÊó½·¤¬¹â¤¤ÁØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢É×¤Î»à¸å¤ÏÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤¬·àÅª¤Ë¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë20ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°äÂ²Ç¯¶â¤È¼«¿È¤Î´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤Î¤ß¤Ç¿ô½½Ç¯¤òÀ¸¤È´¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Åý·×Åª¤Ë¸«¤ÆÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Î¡Ö²ÃµëÇ¯¶â¡¦¿¶ÂØ²Ã»»¡×¤ÎÀ©ÅÙ²òÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÃµëÇ¯¶â¡ÊÇ¯³ÛÌó40Ëü±ß¡Ë¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¾Íè¿ä·×¿Í¸ý¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¿ä·×¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Î2¿Í¤Ë1¿Í¤¬90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸Â¸¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖºÊ¤¬52ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç70Âå¤ÎÉ×¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢É×Ë´¤¤¢¤È¤Î¡Ö»ñ»º¼÷Ì¿¤Î¸Ï³é¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹â¤¤³ÎÎ¨¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¹½Â¤Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹â³Û¤ÊÇ¯¶â¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÃùÃß¤¬¤¢¤ëÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö²ÃµëÇ¯¶â¤ÎÄä»ß¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¾å¤Î¼ýÆþ¸º¤È¡¢¡Ö20Ç¯°Ê¾å¤ÎÇ¯¤Îº¹¡×¤Ë¤è¤ëÄ¶Ä¹´ü¤Î°äÂ²À¸³è¤È¤¤¤¦»þ´ÖÅª¥ê¥¹¥¯¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î´¶³Ð¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À¸³è¿å½à¤Î°Ý»ý¤ÏÍÆ°×¤ËÇËÃ¾¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Ï·¸å»ñ¶â¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É×¤ÎÂ¸Ì¿´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖºÊ¤¬ÆÈ¤ê¤ÇÀ¸¤¤ë´ü´Ö¡×¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä¡¢²ð¸îÈñÍÑ¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤¿Ä¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼´ÉÍý¤¬·Ú»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢Â¿»à¼Ò²ñ¡¦Ä¹¼÷¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
