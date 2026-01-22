＜横浜中華街＞デカ盛り対決！無限麻辣湯、巨大天津飯など総重量24．4kg爆食！：デカ盛りハンター
12月14日（日）に放送された「横浜中華街で大食いビンゴゲーム！レジェンドVS新世代ガチ爆食」をプレイバック！
横浜中華街を舞台に、本格絶品中華のデカ盛りでBINGO対決。アンジェラ佐藤＆らすかる新井の"チームレジェンド"と、ぞうさんパクパク&立花いろはの"チーム新世代"が、巨大メニューを食べまくる！
食べるデカ盛りメニューはくじ引きで抽選。食べた重量に応じて1〜3ポイントを獲得し、BINGOになればさらに2ポイント追加。先に10ポイントを取ったチームの勝利となる。
チームレジェンドの1品目は、「広東料理 吉兆」のデカ盛り天津飯。本格かに玉に出汁の効いたあんをかけた隠れ人気メニューを、約3倍の2kgにサイズアップ。一番手を務めたアンジェラがぺろりと完食した。
チーム新世代の1品目は、「華金飯店」の紅白盛り合わせ定食。特製スパイスのエビチリと、甘みとコクのあるえびマヨが一度に楽しめる「大海老の紅白盛り合わせ」を3倍にし、山盛りごはん、スープ、デザート付きで計2kgの定食に。
海老が大好物の立花は、絶品エビチリとえびマヨを頬張り、「無限に食べられそう！」と感動。チームレジェンドに負けないスピードで1品目をクリアした。
チームレジェンドは2品目に、「台湾唐揚 横濱炸鶏排 横浜中華街本店」の炸鶏排5種・1.5kgをらすかるが爆食。3品目は紅白盛り合わせ定食2kgをアンジェラが完食するも、ビンゴならず。
一方、チーム新世代は2品目に「酔楼」の「鳥の巣カタ焼きそば」1.5kg、3品目に「開華楼 横浜大世界店」の「メガ大籠包」1.5kgを立花が連続制覇。ぞうさんも驚きの食べっぷりを見せるが、こちらもなかなかビンゴにはならない。
4品目に引いたのは、両チームとも「張亮麻辣湯 横浜中華街大通店」の「麻辣湯」。約90種類の具材から自由に選べる人気店で、自分で盛った分だけポイントを稼げる、まさに「無限」の一杯だ。らすかるとぞうさんが、それぞれ好みの麻辣湯を作り上げていく。
らすかるの一杯は、さつまいも麺や目玉焼きなど珍しい具材も盛り込んだ計3.2kgのデカ盛り麺。
ぞうさんは好きなものをこれでもかと盛り込み、4.2kgもの巨大麻辣湯を完成させた。とにかく腹ペコのぞうさんは、アツアツの麺を高速吸引。1kg多いながらも、らすかるとほぼ同タイムで完食し、両チームとも8ポイントに並んだ。
勝敗を分けるチームレジェンドの5品目は、「澤園」の「中華街てんこ盛り炒飯」（番組特製品）。総重量3kgで、完食すれば一気に11ポイントに到達する。
このヘビーメニューに挑むのは、この日ごはん系3品目となるアンジェラ。フカヒレの姿煮が隠された贅沢かつ規格外の炒飯に、最後の力を振り絞って食らいつく。
チーム新世代は、ぞうさんが5品目を食べ終え、合計9ポイントに。最後はデカ盛り天津飯2kgを、すでに5kgを平らげている立花が担当する。
7kgまで許容量を増やしたという異次元の胃袋で食べ進めるが、アンジェラが一歩先に炒飯を完食。その差はわずか20秒で、チームレジェンドが見事勝利を収めた。
両チームが食べた総重量は、なんと24.4kg。横浜中華街各店舗の皆さん、ごちそうさまでした！
